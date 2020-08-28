Москва заявила о разыгрывании «антироссийской карты» в парламентских выборах в Черногории

28.08.2020, 22:48, Новости дня

Черногорское руководство накануне парламентских выборов в стране стимулирует русофобские настроения, что вызывает беспокойство в Москве, заявили в МИД.

«Серьезно обеспокоены ситуацией, складывающейся в Черногории накануне выборов в национальный парламент 30 августа. Высшие черногорские чины ради собственных политических и электоральных интересов пускают в ход весь конфронтационный арсенал, сознательно нагнетают напряженность. При этом не ограничиваются атаками на внутренних конкурентов и снова энергично разыгрывают антироссийскую карту», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Москву заранее голословно обвиняют в попытке повлиять на конфликт внутри страны с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс и приписывают «имперские амбиции», добавили в министерстве.

«У нынешнего черногорского руководства вошло в привычку всякий раз накануне важных общественно-политических событий стимулировать русофобские настроения, безапелляционно представлять Россию в образе врага, на которого в случае чего можно списать все беды – в духе западных корпоративных установок», – отметили в МИД.

В начале августа президент Черногории Мило Джуканович в преддверии выборов захотел улучшить отношения с Россией. Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров выражал уверенность, что временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут.

Напомним, Черногория под руководством Мило Джукановича присоединилась к антироссийским санкциям, вступила в НАТО, обвинила Россию в организации попытки «госпереворота» в стране во время парламентских выборов 2016 года.