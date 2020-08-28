 

Мнение: Абэ уходит

28.08.2020, 22:45, Разное

Премьер-министр Японии Абэ уходит в отставку по состоянию здоровья.
По его словам, он сейчас находится в таком состоянии, когда он не может принимать решения. Поиски преемника уже идут.
Абе с нулевых болеет язвенным колитом и в 2006-м году он как раз по причине болезни уже оставлял пост.
С тех пор, медицина продвинулась, но видимо полностью залечить болячку не удалось.

Абэ запомнился настойчивыми попытками получить у России Курилы, но в конечном итоге его линия потерпела крах и острова он не получил, чем вызвал серьезное раздражение как в правящей партии, так и среди националистов. Также остались без успеха уменьшить зависимость Японии от США, как и ранее – Япония остается государством с ограниченной субъектностью – принципиально Абэ изменить этого не смог.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Россия предложила Китаю вместе изучать коронавирус

25.08 / Мнение: Табак, табак…

05.08 / Ученые: Мининептун ставит под сомнение теорию формирования планет

30.06 / На Аляске хотят убрать статую первого русского губернатора штата

14.08 / Скандалы: Граница на замке для каждого шестого россиянина

11.07 / Сухой против Сухого или Индия vs Китай

13.08 / Cын Децла записал свой первый трек

01.07 / Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение

11.08 / Бородина объяснила, почему не смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц

28.06 / Мнение: “Тьма”. Финал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска