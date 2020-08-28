Мнение: Их было 10
28.08.2020, 22:22, Разное
Ну вот свершилось.
Изображение взято с сайта zen.yandex.ru
То что давно ходило в соцсетях как анекдот, наконец, обрело своё реальное воплощение.
Из новостей ТАСС:
Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи “Десять негритят”, впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться “Их было 10” после многочисленных обращений в социальных сетях.
Более того будут внесены значительные изменения и в сам текст романа
Генеральный директор Livre de Poche Беатрис Дюваль радиостанция RTL отметила, что в тексте будет заменено слово “негр”, которое встречается в книге множество раз, на слово “солдат”. В “Солдатский” будет переименован и Негритянский остров, на котором разворачиваются события.
Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно.
Источник: Достало
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет