Мнение: Их было 10

28.08.2020, 22:22, Разное

Ну вот свершилось.

Изображение взято с сайта zen.yandex.ru

То что давно ходило в соцсетях как анекдот, наконец, обрело своё реальное воплощение.

Из новостей ТАСС:

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи “Десять негритят”, впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться “Их было 10” после многочисленных обращений в социальных сетях.

Более того будут внесены значительные изменения и в сам текст романа

Генеральный директор Livre de Poche Беатрис Дюваль радиостанция RTL отметила, что в тексте будет заменено слово “негр”, которое встречается в книге множество раз, на слово “солдат”. В “Солдатский” будет переименован и Негритянский остров, на котором разворачиваются события.

Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно.