Самоубийство ради денег: к чему приводит долгое сидение на работе

28.08.2020, 22:20, Разное



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Работа 24/7

Огромное количество людей работает сверхурочно по разным причинам. Кто-то хочет подработать, кто-то пытается показать себя с хорошей стороны, а многие делают это просто под давлением начальства. Увеличивается число специальностей, предусматривающих гибкий рабочий день, совершенствуются технологии обеспечения удаленной работы. Это способствует формированию культуры работы «24/7».

Благодаря исследованиям соотношения длины рабочего дня, показателей продуктивности и риска болезней, появилась концепция оптимального рабочего времени. Сейчас многие эксперты считают, что это время – 35-40 часов в неделю. В этом материале мы попытаемся разобраться, что может грозить тем, кто регулярно работает дольше.

Расплата за чрезмерно долгий рабочий день – далеко не только усталость. Американские центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) указывают, что влияние переработок на безопасность и здоровье может быть разноплановым, и мы до сих пор очень мало знаем о нем.

От этого можно умереть

«Кароси» – японский термин, означающий «заработанность» до смерти (в середине двухтысячных годов в стране проводилось расследование этой проблемы). Наука подтверждает: заработаться до смерти можно. Например, крупное британское исследование показало повышенный риск смерти среди людей, работающих более 55 часов в неделю. В основном такая избыточная смертность связана с болезнями сердечно-сосудистой системы. Аналогичные результаты показывали исследования, проведенные в Дании и Швеции.

Физическое здоровье

Инсульт. Французское исследование показало, что у тех, кто регулярно работает 10 и больше часов в день, риск развития инсульта выше почти на треть. Аналогичные выводы демонстрирует крупный мета-анализ, опубликованный в The Lancet: при рабочей неделе 40-55 часов риск инсульта выше, чем при рабочей неделе 35-40 часов.

Ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда. Исследование, проведенное в Японии, обнаружило, что чем длиннее рабочий день, тем выше риск инфаркта. ИБС у тех, кто слишком много работает, развивается почти в полтора раза чаще.

Гипертония. По сравнению с теми, кто работает до 39 часов в неделю, у людей, которые работают больше, риск повышенного артериального давления выше на 14-29%.

Перерабатывающие люди чаще курят, употребляют алкоголь, ведут малоподвижный образ жизни, имеют лишний вес. Каждый из этих факторов самостоятельно несет вред здоровью. Чрезмерно долгие часы работы также связаны с повреждениями и несчастными случаями, сахарным диабетом 2 типа, фибрилляцией предсердий (опасным хроническим нарушением ритма).

Психическое здоровье

У людей, которые перерабатывают, хуже психическое здоровье. 12-летнее исследование показало, что при работе 50-60 часов в неделю риск появления проблем с психикой на 48% выше, чем при работе 35-40 часов.

Стресс, тревожность и депрессию можно назвать верными спутниками переработок. У работающих более 55 часов в неделю ученые обнаруживали симптомы тревожности на 284% чаще, депрессии – на 267% по сравнению с показателями людей со стандартной рабочей неделей. То же исследование показало, что увеличение рабочей недели на 10 часов связано с усилением симптомов депрессии на 40%, тревожности – на 31%.

Суицидальные мысли – еще одна проблема, связанная с посвящением работе избыточного времени. Крупное корейское исследование выявило, что у работающих более 60 часов в неделю такие мысли возникают примерно на 30% чаще, чем у тех, кто работает меньше.