Немцы оценили необходимость вмешательства ЕС в дела Белоруссии

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28.08.2020, 22:08, Новости дня

Около 40% жителей Германии выразили сомнение в том, что Евросоюз способен урегулировать ситуацию в Белоруссии, об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы Wahlen для телеканала ZDF.

Около 40% респондентов отрицательно ответили на вопрос «Может ли ЕС внести значимый вклад в разрешение конфликта (в Белоруссии)?», при этом 50% ответили положительно, передает РИА «Новости».

54% опрошенных полагают, что Евросоюз должен работать над разрешением ситуации в Белоруссии, а 39% считают, что ЕС нужно «воздержаться».

Исследование проводилось с помощью телефонного интервью с 25 по 27 августа, опрошено 1303 респондента с правом голоса. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Евросоюз ожидает, что РФ не будет вмешиваться в ситуацию в Белоруссии, заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Евросоюзу нужно подумать, во что может превратиться Европа, если в Белоруссии «полыхнет».



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