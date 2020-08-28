Украинская пиццерия запустила рекламу с мемом из порнофильма

28.08.2020, 21:48, Новости дня

Пиццерия «Таверна Эль Пасо» в украинском городе Ровно запустила рекламное видео, сюжет которого отсылает к популярному мему из порнофильма, где девушка сидит в окружении пяти чернокожих молодых людей.

Ролик был опубликован в Instagram пиццерии.

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Публикация от Таверна Ель-Пасо (@elpaso_rivne) 28 Авг 2020 в 2:53 PDT

Девушка в видео, как и в меме, сидит в окружении пяти мужчин и говорит: «Я еще такого не пробовала и немного волнуюсь». После этого ей предлагают сразу несколько коробок с пиццей.

«Ситуация вышла из-под контроля, и мы превзошли сами себя, поэтому именно ты подберешь идеальный размер, и вкус который точно доведет тебя до гастрономического оргазма», – говорится в подписи к ролику.

Многие комментаторы негативно отреагировали на рекламную акцию. «Худшая реклама, которую можно было придумать. Просто стыд», – написала Shyrla_myrla.

«Какое днище, а», – согласился с ней kris_9100.

Вместе с тем многим пользователям понравился юмор украинских маркетологов. «Это лучшая реклама пиццы, что я видел», – убежден serik_serik.

Ряд других комментаторов напомнили, что мем был популярен несколько лет назад, и поздравили маркетологов «с подключением» к интернету.