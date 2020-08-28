Макрон: «Северный поток – 2» не должен увеличить газовую зависимость Европы от России

28.08.2020, 21:46, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что он высказал свою обеспокоенность канцлеру Германии Ангеле Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2». По словам Макрона, его беспокоит, что российский трубопровод, прокладываемый по дну Балтийского моря, увеличивает зависимость Европы от поставок российского газа.

Трубопровод, направленный в обход Украины, может быть запущен в конце 2020 года или в начале следующего года, заявлял ранее президент России Владимир Путин.

«Я не думаю, что подход, который мы должны использовать с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда подпитывало мои сомнения в отношении проекта «Северный поток – 2». Канцлер [Меркель] об этом знает», – сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

Макрон предупредил Путина о нежелательности российского вмешательства в дела Беларуси

В ходе той же пресс-конференции Эммануэль Макрон рассказал о своем разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе беседы Макрон, по его словам, сказал Путину о нежелательности любого военного вмешательства России в дела Беларуси, и что Париж не желает повторения того, что произошло на Украине шесть лет назад.

«У меня была возможность сказать Владимиру Путину, что я считаю, что любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военное вмешательство или обеспечение внутренней безопасности, очевидно, будет вмешательством, выходящим за рамки национальных рамок Беларуси», – заявил Макрон.

«Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательным».

Президент Франции сказал, что будет продолжать говорить с Путиным о необходимости убедить президента Беларуси Александра Лукашенко в необходимости посредничества.

Макрон вспомнил о событиях, последовавших после того, как пророссийский президент Украины Виктор Янукович был свергнут в результате народного восстания в 2014 году. За этим последовала аннексия Россией украинского Крыма.

«Мы не хотим повторения того, что произошло на Украине», – подчеркнул Макрон.