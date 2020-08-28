Евросоюз договорился ввести санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке, вероятно, не будет

28.08.2020, 21:30, Новости дня

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече 28 августа достигли принципиального согласия по введению санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов. Об этом на брифинге по итогам встречи заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

“Министры достигли политического согласия определить перечень лиц, ответственных за фальсификации выборов в Беларуси и последующие репрессии [против митингующих], в рамках существующего режима санкций в отношении Беларуси. Этот перечень должен включать высокопоставленных чиновников”, – отметил он.

Боррель добавил, что подробный санкционный список и необходимые решения по введению санкций “будут подготовлены профильными рабочими группами Совета ЕС в ближайшие дни”.

Он заявил, что пока не может назвать имена и точное количество фигурантов списка.

“Во-первых, потому, что эту информацию нужно защищать до тех пор, пока санкции не будут приняты и не вступят в силу. Чтобы наложить санкции на кого-либо, вы должны предоставить доказательства, которые могут быть использованы в [Европейском] суде. В некоторых случаях доказательства очевидны, а в других их необходимо собрать. Государства – члены [ЕС] все еще называют имена”, – отметил Боррель.

По его словам, первоначальный список состоял из 12 фамилий. Впоследствии он был расширен – сейчас в нем около 20 чиновников. Глава европейской дипломатии не исключил, что в финальном варианте будет больше фамилий, отказавшись при этом сказать, будет ли в санкционном перечне действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в комментарии “Радіо Свобода” заявила, что санкции будут введены “против лиц высокого политического уровня”, но не “наивысшего”.

Как пишет “Немецкая волна”, сторонники жесткой линии в отношении Беларуси, в частности страны Балтии, разочарованы вероятным отсутствием Лукашенко в списке. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал решение стран ЕС “слишком символическим”. “Этого определенно недостаточно. Это нельзя назвать серьезной реакцией”, – подчеркнул он.

В то же время глава МИД Чехии Томаш Петржичек выразил уверенность, что “Лукашенко должен быть в санкционном списке”.

“Это только вопрос времени – будет он в первой редакции или в последующей, если мы не увидим никаких положительных подвижек в Беларуси. Пока список окончательно не определен, он до сих пор разрабатывается рабочими группами. Пока в нем около 20 человек, но какие-то имена еще могут добавиться”, – сказал он.

Чешский министр заявил, что на согласование списка у европейских чиновников есть неделя.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.