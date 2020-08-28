 

Многократно судимая россиянка убила мужчину одним ударом за оскорбление

28.08.2020, 21:23, Разное

Жительница города Калтан в Кемеровской области убила своего гостя одним ударом ножа. Ранее она была судима семь раз.

Следователи выяснили, что 35-летняя женщина снимала комнату у мужчины. К ним в гости пришел знакомый, вместе с которым они принялись распивать спиртное. В какой-то момент гость позволил себе неуважительное высказывание, которое рецидивистка приняла как оскорбление. Она схватила нож и нанесла ему удар в грудь, в результате чего мужчина скончался на месте.

Женщина сама вызвала медиков и не оказала сопротивления при задержании. Тем не менее, теперь ее будут судить за убийство, передает Vse42.ru.



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