 

Российские истребители перехватили иностранные самолеты над Балтийским и Черным морями

28.08.2020, 21:08, Новости дня

Российский Су-27 в пятницу провел перехват американского, швейцарского и датского самолетов-разведчиков над Балтийским морем,а также бомбардировщик ВВС США над Черным, сообщил Национальный центр управления обороной.

Средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря зафиксировали приближающиеся к российской границе три воздушные цели, сообщили в центре, передает РИА «Новости».

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и самолет-разведчик «Челленджер» ВВС Дании», – отметили в центре.

Иностранные самолеты развернулись в сторону от границы РФ и Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы РФ не допущено.

Также два Су-27 в пятницу поднимались над Черным морем для перехвата стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», – уточнили в ведомстве.

20 августа истребитель Су-30М перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем. Разведчики развернулись в сторону от российской границы, а Су-30М вернулся на базу.

А 17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем. Перехват над Балтийским морем также происходил 17 августа, над Черным – 15 августа, 14 августа, 7 августа.



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