 

В Белоруссии провели несколько акций в поддержку Лукашенко

28.08.2020, 21:08, Новости дня

Заплыв на байдарках и каноэ, марш всадников, автопробег и прыжок парашютиста с белорусским государственным флагом в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко устроили в пятницу в Минске.

В небе над Минском очевидцы заметили вертолет, который несет государственный флаг Белоруссии, информирует БелТА. В районе многофункционального комплекса «Минск-арена» приземлился парашютист с государственным флагом.

В это же время в Минске проходили акции оппозиции: несколько десятков женщин построились в «цепь солидарности» на площади Независимости, некоторые из них взяли с собой цветы. Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из женщин расположилась на ступенях лестницы, которая ведет к находящемуся на площади Красному костелу, и начала вязать красно-белый флаг. Сообщалось, что позже начались задержания.



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