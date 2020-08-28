Еще одна страна открыла въезд для россиян

28.08.2020, 21:08, Новости дня

Молдавия с 1 сентября разрешит въезд в страну гражданам РФ и ряда других стран. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки.

«Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдавию будет снят в том числе для граждан России», – прокомментировала она опубликованный список стран, включенных Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии в «красную зону», в который не вошла Россия. Список стран так называемой красной зоны будет состоять из государств, прибытие из которых в Молдавию из-за сложной эпидемической ситуации запрещено, передает ТАСС.

В перечень вошли соседствующие с Молдавией Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. Список будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые 14 дней. Его будут публиковать в пятницу, а вступать в силу он будет с понедельника следующей недели. Для граждан Молдавии, возвращающихся в республику из стран «красной зоны», сохраняется необходимость отбыть 14-дневный карантин, уточнили в министерстве.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что власти страны официально обратились к руководству РФ с вопросом о поставках вакцины от коронавируса в молдавскую республику сразу после того, как РФ решит начать ее экспортировать.