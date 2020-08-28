 

Москва оценила призыв эстонского депутата к НАТО вмешаться в дела Белоруссии

28.08.2020, 20:48, Новости дня

В высказываниях эстонского депутата Марко Михкельсона о необходимости вмешаться в ситуацию в Белоруссии Евросоюзу и НАТО не учитывается, что республика не является частью этих объединений, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Призывая страны ЕС и НАТО вмешаться в развитие ситуации в республике Белоруссия, Михкельсон игнорирует тот факт, что она не является членом этих структур, но развивает отношения с Российской Федерацией как в формате Союзного государства, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, что юридически накладывает на страны-участницы определенные обязательства, в том числе в военной-политической сфере», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она отметила, что заявления эстонского депутата о «планах агрессии Москвы» против Минска – вмешательство во внутренние дела РФ и Белоруссии.

«В отличие от эстонского депутата, ратующего в пользу сценария «цветной» смены власти в Белоруссии, мы действительно хотим своему соседу добра, мира и суверенного права самому определять свой выбор», – подчеркнула Захарова.

Дипломат пояснила, что для этого нужно не «нагнетать страсти» и не «разжигать обстановку извне», а сохранять холодный рассудок и строго следовать международному принципу невмешательства в дела других государств.

Ранее эстонский премьер Юри Ратас заявил, что премьеры и главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы планировали провести в Минске встречу с оппозицией и властями Белоруссии, но белорусский МИД счел такой визит невозможным.



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