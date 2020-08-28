 

Эксперт по туризму назвала три лучших пляжа России

28.08.2020, 20:43, Разное

Специалист в области туризма Алиса Ерохина назвала три лучших российских пляжа, на которых можно хорошо отдохнуть в бархатный сезон. У каждого из них имеются награды за чистую и безопасную воду.

Любителям пляжей из гальки подойдет береговая линия на Имеретинской низменности в Краснодарском крае, а среди песчаных пляжей эксперт отметила Янтарный пляж в Калининградской области. Наиболее экзотично же выглядят берега Тихого океана неподалеку от Петропавловска-Камчатского. Там расположен уникальный Халактырский пляж, который “окрасился” в черный цвет из-за вулканического пепла. Кроме того, это одно из лучших мест для занятия серфингом, передает Life.



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