 

Мнение: О здоровье Алексея Навального

28.08.2020, 20:40, Разное

Две новости из берлинской клиники «Шарите», куда был эвакуирован Алексей Навальный. Хорошая и плохая.

Хорошая новость: Навальный жив. Его состояние «остается стабильным, симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы демонстрирует снижающуюся динамику». Врачи, как отмечается в заявлении, не прогнозируют тяжелых последствий для здоровья пациента.

Плохая новость: Навальный уже неделю находится в искусственной коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а более детальная информация о здоровье Алексея будет обнародована не раньше следующей недели. И это вызывает тревогу.

Во-первых, потому, что ИВЛ здоровья не прибавляет. Это факт.

Во-вторых. Если состояние здоровья Навального улучается, а симптоматика отравления «демонстрирует снижающуюся динамику», почему детальной информации о его состоянии здоровья надо ждать до следующей недели? Может, эта самая динамика не очень обнадеживающая, и поэтому-то немецкие врачи и тянут с новой информацией? Может, как и я, надеются, что за эти несколько дней организм Навального сможет мобилизовать внутренние ресурсы и выкарабкается? И тогда его можно будет отключить от ИВЛ и громогласно объявить, что жизнь Навального вне опасности и очень скоро он вернется к нормальной жизни и активной работе?

На снимке: Алексей Навальный на Марше 6 мая 2012 года. Фотография  Рустама Адагамова

Источник: Ирек Муртазин



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