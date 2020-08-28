Мнение: Письмо: “Хочется по-вампирски компенсации”

28.08.2020, 20:20, Разное

Продолжаем пробовать разбирать письма не-совсем-рыб.

Здесь опять парень. Вот парней таких много последние дни пишут. Нерыбами их назвать пока нельзя, но они и не совсем рыбы уже.

Поделитесь рефлексией заодно: нравится ли такие письма разбирать, в чем главные сложности, только не повторяйте шаблоны, сами отрефлексируйте.

И здесь опять понятно, что блог читает не только парень, но и его девушка.

moreawareoflife

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу помочь в ситуации. Кажется, я надел корону или ушел в плюс с девушкой.

Мне 27, как и ей. При знакомстве я думал у нее ОЗ выше моей, дорогой телефон, платья, при разговоре о работе, знал, что больше года не работала в один период, содержал МЧ. Мне сразу понравилась, но она говорила, что не хочет отношений, не хочет замуж, но на встречи охотно соглашалась, слала фотки. На вторую встречу напились и целовались, зажимались. На третью позвала на ужин, я приставал, но по среди ночи уехал, т.к. дальше не шло. Злая писала, когда я был уже на полпути домой. На следующий день ужин и секс, мне очень понравилось, сказал, что проиграл спор на ушко (на вторую встречу она говорила "смотри не влюбись", а я не влюбчив на самом деле и поспорили что не влюблюсь на желание). Но ей так себе думаю, после перерыва в несколько месяцев мне потребовалось время и гм.. был жестковат, по сравнению с прелюдиями.

(Про спор красиво, сразу признался в любви, и все в целом нормально делал. Видна разница с рапанами?)

С ее слов она истеричка и злая, я вижу по другому, хотя ее реакции бесили и в конце концов довели. Не встречались мне еще такие, что ляпну – замолкает, в телеге чат удалит и спустя время поругаться нужно, расставить точки над и.

(Она не точки расставляет. Скорее всего он выводит ее на ссору сам из ее игнора. Но это и правильно. Хотя ссориться он наверняка не умеет. Я потом попробую рассказать, как правильно ссориться в любовных отношениях)

Пыталась в начале платить за себя, отдавать деньги, я не дал этого делать. Начала делать подарки, не дешевые (но с работы думаю по себестоимости) и мне очень полезные, надарила уже 3-4, пока я в ответ раздуплился, да и то не в попад.. С цветами у меня беда, не привык дарить, так и тут только на ДР подарить успел, спустя пару месяцев.

Мне сложно ее понять, мало раскрывается, почти нет. На свое ДР повез ее в деревню детства, благодарила, плакала там. Вожу, забочусь как могу, я встаю раньше, привык, готовлю кофе и что-то на завтрак иногда. Мы съехались через 1,5 месяца ко мне, я с родителями живу (скорее с матерью, отец уже перебрался за город, а маме пару месяцев до конца контракта и тоже уехать хочет). Первый раз кого-то знакомил с родителями, первый раз решил жить вместе (как-то пробовал на 2 недели и под конец второй разошлись). Но скорее под соусом того, что она с 16 лет жила со своими МЧ. Не буду расписывать ее личную жизнь, но сейчас она без родителей, с сестрой (и ее МЧ) в однушке жила последний год. Ей нужно внимание, вот прям очень много. Идет в душ – любит, когда я рядом, посуду мыть, готовить – вместе, в магазин сходить за продуктами или мне съездить куда нужно – вместе.

(Можете обратить внимание, как автор описывает девушку. У него неплохая эмпатия, он знает все, что она любит, и в сексе, и в быту, и вообще. Вот это – фокус на другом. Можно и лучше, конечно, но в том же направлении)

Я в походы люблю, хотя бы ПВД, поездки всякие, экспедиции – она где может, пока лето, тоже ехала со мной, менялась рабочими днями ради этого, я как мог комфорт обеспечивал.

Ругались раз 5 сильно за почти 3 месяца, обычно потом миримся и я хотел помириться и знал, что она отойдет и тоже активно на контакт идет и докапывается до сути. Но последний раз что-то пошло не так. Обидки покидали друг другу из-за фигни, но у меня упало. Эмоционально я чувствовал, что "перегорел", меньше шел на контакт для примирения, но все же помирились до уровня переночевать вместе. Я лег рано спать, она по дороге купила пива себе (а может и мне тоже, утром увидел 2 бутылки пустых) и ложится всегда поздно.

(Он не пишет причину ссоры, считает фигней. Может и правда фигня, а может и не очень, но автор явно устал подстраиваться в ссорах. А еще ему нужно больше личного пространства и он заплюсовал. Девчонка очень горячая и плохо переносит дистанцию эмоциональную, хочет максимальной близости)

Утром я ушел в другую комнату работать с ноутом, она проспала до 3 дня. Я напек блинчиков, прибрался на кухне. Когда встала, убрал всю квартиру, она лезла обниматься и спрашивала, что случилось, я странные последние несколько дней. Собирались в душ и тут я решил сказать про этот самый эмоциональный упадок, давай поговорим. И все, больше ничего мне не сказала. Я оделся на пробежку, сказал ей что пойду побегаю, вернулся ее нет и части вещей. Потом спросила, когда завтра дома буду, чтобы забрать остаток. Что пока поживет у себя, а мне пожелала восстанавливаться. В ответ я написал, что сейчас привезу, собрал все вещи и отвез к ней. Там сказал, что не хочешь быть вместе – держать не буду, отдал вещи. По дороге домой к себе написала, что если так вижу, то мое право. Мол я сказал, что устал и хочу побыть один – побудь. Перезвонил, сказал, что я не говорил этого или что перестал любить, это твое решение уехать и дал понять, что оно меня бесит.

(Ну вот девушка попыталась сделать пику на его объявление. Не могу сказать, что она грубо мимо границ, все же он объявил ей о своем охлаждении. Да еще после того, как дистанцировался вечером, рано ушел спать и не стал пить пиво, был неприветлив утром. Но все-таки косяк больше ее в данном случае, а он больше в границах. Понятно почему?)

На следующий день утром ездил больного дядьку в поликлинику возил (он на коляске, талоны дают в 7:30, а врач прием взял на 11) в пригород, в общем чате (моя компания, и в чаты пригласил ее когда совместные выезды были) уточнил, может кто знает, когда подруга которая там живет просыпается. Девушка знает, что один раз я с ней переспал по пьяни, решил уколоть.

(Лучше всего в подобных подвешенных ситуациях – ноль информации о вас. Ноль, народ. Не надо интриговать. Ничего лучше, чем ноль информации для таких процессов в поле нет. Ноль информации – это значит вы не чирикаете в общих чатах, не постите ничего на страничках и в сториз, не меняете статусы, не ставите никому лайки. Исчезайте из информационного пространства хотя бы в первые дни)

Потом пару столов в офис нужно было завезти, я машину для перевозки заказал, но когда посмотрел на столы в живую, решил в свою поместятся. Как раз вместо двух часов ожидания, разобрал столы и перевез. Влезло тютелька в тютельку, у меня маленькая машина, фотки отправил в чат с юмором. Домой вернулся, девушка пишет, что документы остались, действительно, нашел на столе.

Сегодня утром присылает фотки и благодарность с бельем, которое купил ей на ДР (сертификат, а выбирали потом вместе).

Спрашивает, когда сниму, я пожал смайлом плечами:

-ну тебя

настроение не игристое совсем

-скорее красное полусухое

-не поняла (смайлы смех)

-кислое

Дальше не помню, вроде написала, что заканчивает разговор, я послал смайл с большим пальцем и она удалила чат. После написала удобно ли мне будет, если заберет документы сегодня, я согласился, уточнил что один ли только файл, ответила да, не беспокоится, беспокоить больше не будет.

(Здесь она вроде бы сделала шаг, но потом постаралась превратить это в провокацию для пики. Пика очень кривая получилась, но его немного оцарапало. Поэтому он пишет это письмо)

Уважаемая эволюция, я не понимаю, как от любимой девушки, которую я на руках старался носить, вот так ничего не осталось так быстро. Я ничего не чувствую, только разочарование. Мы с трудностями даже еще не сталкивались, не уверен, что мне такие реакции понравятся в действительно сложных жизненных ситуациях.

Раздражает ее дружба с бывшими, ее желание познакомить (типа парами, но для меня дичь). Осложняется все ее задержкой в пару недель, тесты делали – отрицательно, может из-за стресса по ситуации у нас в стране (я был на акции в первый день, она очень беспокоилась и поругались после, я от увиденного чуть-чуть в шоке был). Но в тоже время если нет, меня раздражало сильно что она курит, я не сильно настаиваю, что бы она бросила, но в этой ситуации я решительно не понимаю этого и алкоголь тоже.

(Когда в паре "задержка", пара проходит проверку. Вот он объявил ей о том, что чувствует упадок чувств, она приняла это на счет возможной беременности – что он не хочет семью и детей. Он же стал париться, надо ли прочней связываться и рожать детей с девушкой, которая любит ссориться по пустякам и резко уходить)

Если же это плюс, то как в него не выходить и принять бесючие обстоятельства? Понимаю сам не ангел, много косяков делаю, пытался переключить все внимание, но это не проходит не заметно, зря ляпнул про эмоции.

(Ляпать про эмоции, что их стало мало, надо когда вы хотите сделать шаг к расставанию. Не открывайте решето с намерением паделица никогда. Вы забываете, что вы сообщаете девушке о своем недовольстве ею же, не кем-то другим. И она вам в этом не поддержка. Учитесь сами переваривать все и озвучивать лишь то, что действительно хотите донести до партнера и дать ему использовать)

Но сейчас мне совсем не хочется идти на примирение. Даже хочется по вампирски компенсации какой-то за эти реакции, а то и извинений. Хотя толку то. Хочу наверно подвесить ситуацию и заняться своими делами, накопилось их много и с клиентами парочкой прорыв, с которыми почти год цацкаюсь.

(Он хочет понять, насколько в границах ничего не делать в такой ситуации. Надо правильно отрефлексировать ее значимость. Если ее значимость намного выше, чем ему сейчас кажется от обиды, молчать не в границах после ее шага с бельем. Нужно как обычно выводить на разборку, которые она так любит. Если значимость примерно верно отрефлексирована, то есть вырос плюс, можно дать себе время и ей. В любом случае помолчать сейчас пару дней нормально, поскольку решение о расставании приняла все-таки она. В отличие от вчерашней ситуации, у парня более выгодное положение)

Спасибо вам.