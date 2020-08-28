5 самых интересных фильмов с фестиваля на “Стрелке”: переезд Джуда Лоу, творческий кризис Элизабет Мосс и путешествия Ундины в современном Берлине

28.08.2020, 20:16, Разное

Конец фильма, Реж. Владимир Котт

Яна Троянова и Валентин Самохин в картине “Конц фильма”

Автор картины “Мама”, сериалов “Короли игры”, “Заступники” и других громких проектов решил снять кино о наболевшем — личных переживаниях о месте в жизни и профессии и страхе конца фильма, которые всегда неизбежно наступает. Главного героя его картины — сбегающего с площадки собственного сериала режиссера Митю — можно рассматривать и как альтер-эго самого Владимира Котта. Впрочем, у этого персонажа также есть свой “другой я” — импозантный мужчина, похожий на Марчелло Мастроянни из “8 1/2” Феллини. Имеется у Мити и жена с дочкой, и любовница, и вроде бы приносящая доход профессия — только все это не приносит ему успокоения. Решив бросить всех и вся, он начинает анализировать свою прошлую жизнь, думать о будущем и задает себе самый неприятный вопрос: каким режиссером он может и хочет быть — неплохим, талантливым или по-настоящему великим? Впрочем, не ждите от фильма Котта (и двух альтер-эго) излишнего ухода в философствование: по “Концу фильма” раскидано немало курьезных моментов, кинематографических референсов и горько-сладкой иронии — прежде всего, по отношению к самому себе. К слову, именно с “Конца фильма” и начнется Strelka Fim Festival by Okko — что также довольно иронично.

Когда: 30 августа в 21:00

“Ундина”, Реж. Кристиан Петцольд

Кадр из фильма “Ундина”

Немец Кристиан Петцольд, не раз приезжавший на Берлинский фестиваль со своими картинами о прошлом, в новой решил причудливо соединить его с настоящим. За век минувший в его фильме отвечает Ундина — речная нимфа, сказочная русалка c которой главную героиню поначалу роднит лишь имя. Век же сегодняшний отражается в ландшафте современного Берлина, его геометрии и лабиринте городских улиц, историю которых и изучает экранная Ундина, историк-урбанист по профессии. В один момент эту девушку бросает молодой человек, в кафе к ней подсаживается безответно влюбленный мужчина, и на них падает, расколовшись, стоящий в зале аквариум. С этого яркого знакомства и разбившегося вдребезги стекла, распадается на части и две линии картины. Урбанистическое, надземное, рациональное — и подводное, сказочное, эмоциональное. Первое и второе режиссер словно бы играючи соединяет воедино, рассказывая современным зрителям свою версию старой сказки о речной красавице в темных водах, страшных жертвах и большой любви, которая каждый раз случается навсегда.

Когда: 1 сентября в 21:00

“Ассистентка” Реж. Китти Грин

Кадр из фильма “Ассистентка”Снять “кино про Харви Вайнштейна” — не единожды не назвав фамилии на букву В и не подписав обвинительный приговор ни одному воротиле в Голливуде? Более чем возможно, если за дело берется талантливая документалистка Китти Грин, дебютирующая в игровом формате. В ее картине “Ассистентка”, практически с документальной точностью описывается один день из жизни последней шестеренки в механизме крупной студии, — ассистентки, мечтающей прорваться в большое кино. 24 часа распечатывания факсов, приглашений девушек на кастинг, чистки дивана в офисе босса и молчаливого терпения в общении с пассивно-агрессивными коллегами, которые даже не помнят ее имени. Работа, не приносящая ничего кроме бесконечной усталости и уничижения. И одновременно — первая ступенька в мире кино, встав на которую главная героиня становится частью порочной системы, где имя каждому Вайнштейну — легион. На первый взгляд сухо и безэмоционально, Китти Грин рисует тонкий портрет уходящей в небытие эпохи, вскрывая неприглядную правду: насилие крайне часто происходит с молчаливого одобрения общества.

Когда: 3 сентября в 21:00

“Гнездо”, Реж. Шон Дуркин

Кэрри Кун и Джуд Лоу в фильме “Гнездо”

В 2011 году с показа дебютного фильма Шона Дуркина “Марта, Марси Мэй, Марлен” на кинофестивале “Сандэнс” началась дорога в большое кино для сестры близняшек Олсен — Элизабет. Герой второй картины режиссера, Джуд Лоу, в особом представлении уже не нуждается — и вместе с тем в драме “Гнездо” актер меняется до неузнаваемости. Его герой, амбициозный предприниматель Рори, в начале фильма решает попытать счастья в Англии, куда перевозит вслед за собой из Америки всю семью. Однако новый круг богатых знакомых, роскошный особняк, своя конюшня и прочие приметы жизни с налетом люкса не приносят ему удовлетворения, исподволь начиная разрушать семейное гнездышко Рори. Свою жизнь он строит на иллюзиях и лжи, свои мечты — исходя из ожиданий окружающих. В этом дыме и зеркалах из амбиций и страхов нетрудно затеряться, что и делает герой Лоу, из обаятельного бизнесмена превращаясь в жуткого чужака. Не самая приятная, но определенно увлекательная актерская трансформация.

Когда: 4 сентября, в 23:00

“Ширли” , Реж. Жозефин Декер

Элизабет Мосс в фильме “Ширли”

Актриса Элизабет Мосс поступательно строит в пространстве мирового кино собственную галерею из образов женщин на грани нервного срыва. И новый “портрет” в этом собрании — писательница Ширли Джексон, автор знаменитого романа “Призрак дома на холме”, роль которой и досталась Мосс в фильме Жозефин Декер. Создавая не биографию, а вольное сочинение на тему чужой жизни (а также пересказ книги “Ширли” Сьюзан Скарф Меррелл), не инструкцию по созданию великого романа, а историю женского перерождения, Декер успешно минует присущий многим байопикам характер “википедийности” и смотрит дальше дат и строк в книгах своей героини. Ключиком к открытию тайн и желаний Ширли Джексон в ее кино становится приезд молодой пары: юной домохозяйки Роуз и филолога Фреда, которые гостят в доме писательницы и ее супруга. С взаимоотношения двух столь разных женщин, с их вражды (а может быть, и дружбы), и начинается попытки ответа на вопрос — какой же была на самом деле писательница Ширли Джексон. Портрет личности, который заслуживает не только почетного места в фильмографии Элизабет Мосс, но и всевозможных наград для актрисы.

Когда: 4 сентября в 21:00