Автомобиль замминистра обороны РФ попал в аварию в Москве

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28.08.2020, 20:08, Новости дня

Автомобиль, который числится за одним из заместителей министра обороны России, в пятницу попал в ДТП в центре Москвы.

«Сегодня вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 произошло столкновение двух транспортных средств, один из которых числится за заместителем министра обороны», – сообщил ТАСС собеседник агентства.

Он добавил, что одна из машин после ДТП наехала на женщину с коляской. Никто не пострадал. 



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