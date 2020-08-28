“Это конкретный ущерб”. В МИД Беларуси высказались о паузе в отношениях с Украиной

28.08.2020, 20:07, Новости дня

Приостановка украинско-белорусских контактов несет “конкретный ущерб” отношениям между Беларусью и Украиной. Об этом сказано в комментарии МИД Беларуси в связи с заявлением министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о паузе в отношениях между странами.

“Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу – это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств. Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на ее более старших внешнеполитических партнерах”, – заявили в МИД Беларуси.

Представитель ведомства добавил, что Минск “готов к продолжению сотрудничества на всех уровнях и в том объеме, к которому готовы Украина и ее дружественный и братский нам народ”.

Вечером 27 августа Кулеба, комментируя ситуацию в Беларуси, сообщил, что “все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу”.

“Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены”, – подчеркнул министр.

Кроме того, 28 августа глава МИД Украины не исключил, что Украина присоединится к европейским санкциями в отношении белорусских чиновников.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которого проходило с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.