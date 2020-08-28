Мнение: Пенсии «мёртвым душам», трезвая молодёжь и советские законы против бизнеса

28.08.2020, 20:05, Разное

1. В Японии 10 лет назад был большой скандал, когда выяснилось, что множество давно умерших пенсионеров годами получали пенсии после смерти, о которой их родственники попросту «позабыли» сообщить. Тогда это поставило под вопрос знаменитое на весь мир долголетие японцев – по всей видимости, оно оказалось несколько дутым из-за наличия «мёртвых душ» в статистике:

https://www.kommersant.ru/doc/1488632

Теперь крупные финансовые нарушения, связанные с «мёртвыми душами», обнаруживаются и в России:

https://lenta.ru/news/2020/08/25/sp/

Как установили в Счетной палате, несовершенство системы привело к тому, что Пенсионный фонд продолжает выплачивать пенсии «мертвым душам» — россиянам, которые уже умерли, однако информация об этом пока не дошла до ПФР. По результатам проверки только на двух территориальных органах ПФР Счетная палата выявила переплату в размере 377 миллионов рублей. Деньги сняли со счетов умерших их родственники. Вернуть такие средства сложно: это можно сделать через суд либо с добровольного согласия получателя возместить ПФР средства.

Если масштабировать эту цифру на всю страну, получатся миллиарды рублей. Вопрос, кто больше виноват в нанесении этих убытков государству – работники пенсионной системы или родственники умерших?

2. Обнадёживающая, в целом, новость:

https://tass.ru/ekonomika/9300057

Потребители поколения Z (“зумеры”, родившиеся после 1996 года) заметно реже покупали табак и алкоголь и предпочитают фрукты и овощи мясу и птице, в отличие от более старшего поколения. Такие выводы приводятся в исследовании платежного сервиса “Скрепка”, которое есть в распоряжении ТАСС.

“В чеках “зумеров” в 1,6 раза реже встречается алкоголь и в 2,1 раза реже табачная продукция. В целом же интерес к алкоголю заметно снизился у всех поколений потребителей после периода самоизоляции, в чеках пользователей в основном присутствуют легкие алкогольные напитки: пиво и сидр”, – указано в исследовании.

Также представители поколения Z на 29% чаще, чем более старшее поколение (Y и X), покупают овощи и фрукты и на 27% реже мясо и птицу. “В целом среди молодых потребителей наблюдается общий тренд на здоровый образ жизни”, – отмечается в исследовании.

“У поколения Z и поздних миллениалов есть свои особенности с точки зрения модели потребления. Молодые люди до 30 лет более экономны и уделяют больше внимания экологичности товаров. В России мы видим общие тренды, свойственные глобальному рынку: здоровый образ жизни, ответственное потребление и экологичное мышление, которое непосредственно влияет на выбор бренда при совершении покупок”, – комментирует Алексей Шумилин, генеральный директор платежного сервиса “Скрепка”.

Здоровый образ жизни и экономность молодёжи – это прекрасно. Фрукты и овощи для прокорма «зелёного» поколения мы, вероятно, сможем в достаточном количестве выращивать в теплицах (кроме некоторых экзотических).

Любовь к экологии, конечно, может легко перейти в болезненные формы, однако сосед-вегана с солнечной панелью однозначно нравится мне больше, нежели сосед-алкоголик с колонкой на 500 ватт.

3. К вопросу о советском наследии. Даже спустя 30 лет у нас действуют многие тысячи законодательных актов и требований родом из СССР, которые мешают развитию бизнеса, и которые правительство потихоньку отменяет до сих пор:

https://tass.ru/ekonomika/9172863

Правительство РФ с начала года отменило более 8 тыс. устаревших обязательных требований для работы предпринимателей. Об этом сообщил во вторник вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

“Только в первом полугодии 2020 года было проведено более 600 заседаний рабочих групп, причем основной костяк их составляют представители бизнес-объединений и ассоциаций. В результате было рекомендовано к отмене более 11 тысяч актов, устанавливающих обязательные требования, при этом из них более 8,5 тыс. – акты еще Советского союза. Из 11 тыс. актов более 8 тыс. актов уже отменено”, – сказал он, уточнив, что это порядка 73% об общего объема рекомендованных к отмене актов.

Отмена актов проводится в рамках так называемой регуляторной гильотины, она вступит в силу с 1 января 2021 года.