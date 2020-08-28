Мнение: “Ситуация в Белоруссии стабилизируется”

28.08.2020, 20:00, Разное

Получив необходимую помощь от России и укрепив лояльность гос.аппарата, Лукашенко сегодня заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и вакханалия заканчивается. С одной стороны объективные основания для этого есть – оппозиция выглядит сборищем импотентов, а шатания по улицам ни к чему не приводят. Если завтра оппозиция не покажет чего-то существенного, то тем самым фактически подтвердит правоту Батьки. Но всеже, думается, это еще не конец.

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Плюс до кучи, хороший материал Сергея Сигачева на тему структуры протеста:

В продолжение белорусской темы. Как и обещал, подписался на эту самую Нехту и уже несколько дней поглядываю на ленту протестующих, смотрю на коммуникацию канала с читателями, на язык общения, на поток контента и его особенности. Кое-какими предварительными наблюдениями уже можно поделиться, хотя я ни в коем случае не претендую на многомерный анализ – для этого надо погрузиться в поток минимум на две недели, а лучше на месяц. Но давайте по порядку.

1. Для начала – Нехты две, имейте это в виду. Одна живая, live – и там может быть 50-60 постов в сутки. Вторая – "итоговая", и там 2-4 поста/сут. Первая имеет 2,1 млн. подписчиков, вторая около 750 тыс. Я подписался на живую, "большую" Нехту. Причём непонятно почему, но число подписчиков её постоянно снижается. Когда я присоединился к потоку, там было 2169 тыс., а сейчас 2160. Почему так, не очень понятно – но скорей всего, потому, что события выдыхаются. А когда они активизируются, наверное число читателей растёт.

2. Язык канала относительно чистый, без ошибок, грамотный. И очень простой, легко доступный и для 12-летнего подростка. Никаких умствований, никаких рефлексий или анализа, работы над ошибками. Все тексты имеют три тона: или директивный (сейчас делать то-то!), или событийно-негативный (происходит то-то, ужас), или позитивно-поддерживающий (смотрите, наши вот тут как выступают, класс!). То есть, всё заточено на классическое "вы не рефлексируйте, вы распространяйте". Видео очень короткие, быстрые, рубленые – чтобы можно было просмотреть на ходу. Также генерируются хлесткие лозунки-кричалки.

3. Обратная связь анонимная, через бот. Действительно, можно легко отправить любое сообщение, и если оно ложится в канву канала, то оно не верифицируется, а сразу уходит в ленту. Задать вопрос по поводу проверки событий теоретически, наверное, можно – но это я пока не пробовал.

4. Ведущие канала постепенно вырабатывают и свой специфический сленг. В основном это касается т.н. "языка ненависти". Если внезапно появляется новое слово, оно быстро становится шаблонным и далее применяется постоянно. Например – "тихари" (представители госорганов в гражданском), "слабовики" (антоним "силовики"), "каратели" (так именуются любые виды сил правопорядка). Периодически госвласть государства именуется "фашистской". Аналогов украинских "титушек" в событиях практически нет, ситуация в этом отличается от киевского майдана. А вот явное сходство в том, что здесь формируется свой "Миротворец" – т.е. деанонимизация силовиков и "опор режима", см. скриншот 3.

5. Подавляющее число протестующих – молодежь в очень широком спектре от 12 до 35. Старшие школьники, студенты, молодые люди до 30. Это 75-80% активных демонстрантов. Людей среднего возраста, если присмотреться, уже относительно немного (18-20%). Старшего поколения за 45 – и совсем мало. А на периферии все акции почти полностью молодёжные, хотя в Минске доля людей средних лет повыше. Если же смотреть на поток коротких видео, то всё это больше всего напоминает Праздник Непослушания – "большой строгий дядька надоел до смерти, но мы устали ему подчиняться четверть века и сейчас будем делать, что хотим. Весело и с песнями уроним всё, а там будь что будет". Тут как раз и просматривается сходство с Поздней Перестройкой.

6. Цивилизационные и региональные разломы почти отсутствуют в мотивации, по крайней мере явно и открыто. Если на Украине были совершенно четкие и оформленные противопоставления "униаты – православные РПЦ" или "Донбасс – Галичина", то тут этого нет.

7. Отношение к России настороженное, однако прямой антироссийской риторики и противопоставления "восточному Мордору" ведущие канала старательно избегают (как минимум – в том интервале времени, который я читаю). Есть очень забавные видео "с поддержкой Беларуси из Питера", например (скрины 7, 8 – 1 школьник запустил шарик, 2 человека старшего школьного возраста растянули БЧБ-флаг где-то на каналах в районе Невского). Также периодически появляются отслеживания "самолётов ФСБ", или войсковых колонн, с некоторым нагнетанием.

8. По части политических целей канал исповедует философию "чем хуже, тем лучше". Злорадно отслеживаются и радостно комментируют все мелкие неприятности "режима", колебания валютных курсов, остановки предприятий и т.п. Постоянные призывы к забастовкам и препонам в деятельности заводов, транспорта, сферы жизнеобеспечения – вполне разумно предполагается, что все это дополнительно повышает недовольство населения в целом. При этом умалчивается, что остановка предприятий прежде всего приведет к потере контрактов и замещению белорусских ниш другими поставщиками (например, БелАЗ на Катерпиллер, автобусы МАЗа на других и т.п.). Но организаторов это не волнует – главное, опрокинуть режим людей ценой. В этом есть тоже четкое и однозначное сходство с событиями 1989-го: натравливаемая на диктатора масса низового населения не осознаёт, что выгодоприобретателем слома режима она не будет. Хотя у части молодежи, в основном столичной, и откроются социальные лифты, но таковых будет немного. Мы эти уроки уже давно знаем, ибо пройдено.

9. Делали голосовалку – кто откуда (скрин 2). Выяснилось, что аж 28% – это сторонние зрители из России, т.е. из 2,1 млн. подписчиков на них падает около 600 тыс. читателей. Активно наблюдает за обстановкой и Украина (9%). Автохтонных белорусов среди подписчиков, по опросу, только 56% – т.е. немного более половины.

10. Очень любопытные (и показательные) данные проскочили по составу и формированию стачечного фонда, дабы поддержать бастующих – скриншот 4. 2 млн. евро собрали в Белоруссии, и ещё 53 млн. поступили из-за рубежа. Видите, какое соотношение? Т.е. по факту стачечная активность открыто финансируется внешними игроками, заинтересованными в опрокидывании режима АГЛ и уничтожении национальной промышленности как фактора занятости и конкурента.

Можно задаться резонным вопросом, почему же белорусские протесты 2020-го так похожи на мотивацию и поведение москвичей и питерцев эпохи Поздней Перестройки (1989-1990)? Ответ тут, как мне видится, довольно прост: в Белоруссии при Лукашенко долго и целенаправленно строилось гомогенное, коллективистское общество – отчасти схожее с позднесоветским по структуре. Родители этой молодёжи (и она сама) выросли в умеренно тепличных условиях – они были ограждены и от локальных войн, и от исхода русских из Азии, да и от атмосферы терроризма тоже. Российские Девяностые там были сильно смягчены политикой АГЛ по поддержке внутренней промышленности и агросектора – то есть, люди не видели никаких ужасов. Плюс элементы социального государства – хорошие поликлиники, Дворцы Спорта в каждом райцентре, качественная инфраструктура и т.п.

К 2020 году в итоге получилось оранжерейное, инфантильное общество – которое не осознаёт последствий выброса собственного производства на помойку и может беспечно играться со своими перспективами. Да и бессменный лидер людям смертельно надоел – как к 1990 году КПСС. Все вокруг серо и стабильно, а молодежи всё-таки нужна реализация в жизни и яркие образы. Так что сходство Минска-2020 и Москвы-1989 объясняется глубинными причинами, а не случайностью.

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В общем, пока как-то так. Продолжаем наблюдение, картина рисуется весьма интересная.

https://periskop.su/2063582.html – цинк

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И комментарий вот отсюда https://flackelf.livejournal.com/1287403.html

1) в Белоруссии уже около 10 лет экономический застой. Это важный фактор – важнее, чем "диктатура". Люди могут смириться с не очень хорошей жизнью сегодня, если есть уверенность, что завтра она станет лучше. Пример – Китай, где 30 лет рекордных темпов роста пересилили и отсутствие "свободы", и неудавшийся майдан на площади Тяньаньмынь, на которой онижедетей не лупили дубинками, а просто расстреляли.

(на ИноСМИ была статья на эту тему)

Но когда уверенности в том, что завтра будет лучше, нет, то постепенно накапливается недовольство. И даже весьма неплохой уровень жизни по меркам мира (а мир – это не только Штаты и ФРГ, но и Мексика, и Индия, и Сомали, и Афганистан) и СНГ не компенсирует.

На Украине экономический застой был после кризиса 2008 года. Как видим, 5 лет хватило для взрыва. Белоруссия покрепче, плюс украинские события стабилизировали общество (выборы Лукашенко 2015 года прошли относительно мирно). Но запас кончился.

Кстати, в России последние 6-7 лет наблюдается то же самое. Причём торможение экономики началось в 2013 году, санкции за Крым лишь усилили эффект. Так что через 5-7-10 лет можно ожидать того же.

2) Лукашенко за последние 5-7 лет начал вводить режим экономии и подрезать социалку. В частности, поднял пенсионный возраст. Такие меры обычны для либерально-капиталистических стран, но для страны, в которой чуть ли не "социализм", это сильный удар по престижу ее руководства. Если раньше руководство как бы говорило, что у нас не богато, но без куска хлеба не оставим, то теперь кусок уплывает, а возможностей обогатиться не видно.

В России подобную кастрацию "остатков клятого совка" проводили в нулевые на фоне экономического подъёма. На Украине – после евромайдана, на фоне "российской агрессии" и евроинтеграции. А в Белоруссии – все то же правительство, что и раньше. То есть, сторонников из числа условных "либералов" Лукашенко не приобрёл, а сторонников из числа "левых" – подрастерял.

3) Лукашенко с целью сохранить "самостийность" и не попасть под "Маскву" после 2014 года начал заигрывать с национализмом. Ослабил давление на змагаров, усилил – на пророссийских. Как и в п. 2, новых сторонников он не приобрёл, а старых – растерял.

То же самое, кстати, в свое время делал Янукович. Финал известен.

Это, пожалуй, главные причины. Режим Лукашенко – балансирный, а в таком режиме гораздо легче потерять равновесие, чем при жёсткой опоре на одну из сторон.