Intel объявил неделю распродажи ноутбуков и компьютеров

28.08.2020, 19:49, Новости дня

Стартовала неделя распродаж в компании Intel. Покупатели могут со скидками приобрести ноутбуки и компьютеры, произведенные под этим брендом. Кроме того, по сниженным ценам доступны аксессуары и некоторые комплектующие для электроники.

Акция Intel распространяется и на территорию России. Чтобы воспользоваться предоставленными возможностями, нужно посетить специальную страницу на официальном сайте производителя.

Однако делать покупки со скидками можно только в режиме реального времени. Предзаказ был закрыт с самого начала. Среди популярных устройств, предлагаемых по сниженным ценам, можно найти ноутбуки и компьютеры Lenovo, Dell, Acer, HP, ASUS, MSI и другие. С действующими ценами можно ознакомиться на сайте.