Новое лекарство от рака груди безопасно и эффективно

28.08.2020, 19:49, Новости дня

Первая фаза клинических испытаний препарата нового типа от рака груди, разработанного исследователями из Иллинойского университета (Чикаго, США), позволяет утверждать, что лекарство не является токсичным и способно остановить прогрессирование заболевания, сообщает портал Medicalxpress.com.

Каждая восьмая женщина в США страдает от рака груди, и хотя существует много типов рака груди, около 80% случаев относятся к категории эстроген-рецептор-положительных или ER-положительных. Это означает, что у раковых клеток есть рецепторы – молекулы, которые могут получать сигналы от химических веществ в организме, – чувствительные к гормону эстрогену и реагируют на него. В случае ER-положительного рака груди это означает, что эстроген способствует росту рака. Для лечения этого типа рака груди врачи прописывают лекарства, которые блокируют выработку гормонов в организме или препятствуют действию гормонов на раковые клетки. Этот вид лечения называется гормональной терапией. Однако почти половина женщин, получающих гормональную терапию, становятся резистентными, поэтому вскоре традиционная химиотерапия со всеми ее побочными эффектами остается единственным вариантом лечения.

Новый препарат как раз специально разрабатывался для женщин, у которых рак перестал поддаваться гормональной терапии. Дебра Тонетти, профессор кафедры фармакологии в фармацевтическом колледже UIC вместе с Грегори Тэтчером, заведующим кафедрой медицинской химии им. Ганса В. Валтайха в UIC, разработали новое лекарство, получившее название TTC-352. Доклинические исследования показали, что TTC-352, который является селективным частичным агонистом рецепторов эстрогена человека, вызывает полную регрессию опухоли, но, в отличие от тамоксифена, может снизить риск развития рака матки.

В первой фазе клинических испытаний приняли участие 15 пациенток с метастатическим раком молочной железы, которые ранее получали несколько циклов гормональной терапии и, в некоторых случаях, химиотерапию, включая ингибитор CDK4/6. Исследователи обнаружили, что при применении TTC-352 не было никаких побочных токсических эффектов даже в самых высоких дозах.

В общей сложности у шести пациентов наблюдалась стабильная болезнь без прогрессирования заболевания: у двух в течение 6 месяцев и у четырех в течение 3 месяцев. «Это очень обнадеживает, потому что эти участники находились на продвинутой стадии болезни, но мы увидели, что их рак прекратил расти на длительное время», – сказала Тонетти, которая также является членом онкологического центра при университете Иллинойса.

Дозы, даваемые участникам, соответствовали тому, что, по мнению исследователей, является терапевтическим уровнем – другими словами, участники получали дозы, эквивалентные тем, которые пациенты получали бы для лечения их болезни. Результаты первой фазы испытаний показывают, что TTC-352 является безопасной и переносимой альтернативой химиотерапии, но без привычных для нее побочных эффектов.