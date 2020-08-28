«Стрижи» и «Русские витязи» показали новую летную программу

28.08.2020, 19:48, Новости дня

Пилотажная группа Военно-космических сил РФ «Стрижи» на форуме «Армия-2020» впервые представила летную программу на девяти истребителях МиГ-29. Пилотажная группа «Русские витязи» также представила обновленную программу – на недавно полученных Су-35С.

Ранее «Стрижи» выступали на шести истребителях, отмечает ТАСС.

«Русские витязи» также представила обновленную программу. «Летчики управляли как недавно полученными Су-35С, так и Су-30СМ, что подчеркивает профессионализм пилотов, выполняющих фигуры высшего пилотажа в одном строю на разных типах истребителей», – отметили в военном ведомстве.

В динамическом показе современной боевой авиации также участвовали фронтовые бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35М, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, с 23 по 29 августа в Военно-патриотическом парке «Патриот» на аэродроме Кубинка проходит Международный военно-технический форум «Армия-2020». Деловая программа включает более 170 мероприятий.