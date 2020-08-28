В Госдуме оценили слова Меркель о необходимости диалога с Россией

28.08.2020, 19:48, Новости дня

Германия пытается демонстрировать независимость от курса, продвигаемого США в Европе, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о важности поддержания диалога с Россией.

«С одной стороны, Германия серьезно вписана в стратегию евроатлантической солидарности. С другой, ФРГ пытается играть роль самостоятельного политического игрока на европейской сцене и демонстрирует независимость от того курса, который продвигают в Европе и других частях мира США», – отметил парламентарий RT.

Он напомнил, что Германия тесно связана с Россией через поставки энергоресурсов. Потому руководству ФРГ варианты замены российских поставок от США не кажутся ни стабильными, ни экономически выгодными.

«Все, что США могут предложить в качестве аргументов замены российского газа на поставки газа из Штатов, – политические соображения. Для немецкого бизнеса, который в случае замены понесет существенные убытки, это слабый аргумент. И Меркель в данном случае выражает интересы как политических кругов, заинтересованных в звучании самостоятельного голоса Германии, так и финансово-промышленных кругов», – заключил депутат.

В пятницу Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций США в отношении «Северного потока – 2». Берлин, по словам канцлера, настаивает на необходимости достроить газопровод.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

При этом в Германии заявили, что сенаторам США, угрожавшим ввести санкции против немецкого города Засниц в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток – 2», необходимо дать «адекватный ответ на наглость».