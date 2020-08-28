Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по ВВП в 2020 году

28.08.2020, 19:48, Новости дня

Минэкономразвития РФ через неделю представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%, сообщил глава министерства Максим Решетников.

«У нас запланировано заседание в правительстве бюджетной комиссии через неделю. Там будет представлен обновленный прогноз, основные цифры «сбили», но я пока не буду их называть. В целом, оценка ситуации существенно лучше, чем мы делали два месяца назад. Экономика восстанавливается неплохо относительно наших ожиданий. Во многом это связано с увеличением бюджетных расходов. На сегодняшний момент именно по этому каналу идет поддержка экономики, это, конечно, социальные выплаты, регулярное ритмичное финансирование всех расходов, в том числе и капитального характера», – цитирует РИА «Новости» Решетникова.

Он отметил, что речь идет о расходах не только федерального, но и региональных бюджетов, которые были профинансированы в сложный экономический период.

«Вот эти 200 млрд (рублей – прим. ВЗГЛЯД), которые по поручению президента были дополнительно перечислены регионам, плюс в опережающем режиме иные трансферты, они позволили расходы регионов поддержать, в том числе расходы инвестиционного характера. Стройки не остановились, это очень важно, потому что там мультипликативный эффект», – отметил министр.

«Роль сыграли еще и кредитные программы. По информации банков, до 30% всех кредитов выдаются при поддержке тех или иных федеральных программ. И это все создало такую вот подушку. С учетом этого рассчитываем, что рынок начнет восстанавливаться. Ситуация управляемая, и оценки будут более оптимистичные», – подытожил Решетников.

В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6%.

Ранее сообщалось, что падение ВВП РФ в июле составило 4,7%, за семь месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на 3,8% в годовом выражении.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что РФ увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире.