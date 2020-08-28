 

Володин осмотрел новый реабилитационный центр в Смоленской области

28.08.2020, 19:43, Разное

Инициатором строительства уникального реабилитационного центра выступил сам председатель Госдумы России Вячеслав Володин. Осмотреть стройплощадку учреждения, расположенную в селе Дугино, вместе с ним приехал губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Строительство центра проходит в рамках благотворительного проекта. Он предназначен, в первую очередь, – для реабилитации людей после болезней по доступным ценам, поэтому воспользоваться его услугами смогут граждане с невысоким доходом. В частности, здесь жители смогут пройти курс восстановления после коронавирусной инфекции.

Вячеслав Володин отметил, что организационно-правовой формой центра не случайно была выбрана именно некоммерческая организация: вся прибыль будет тратиться на развитие и повышение качества и количества услуг.

Председатель Госдумы добавил, что центр также будет хорошим местом для отдыха и поднятия настроения. В этом посетителям помогут чистый воздух и находящаяся неподалеку река.

“И мы здесь все зонировали, в том числе, для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, – это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено”, – подчеркнул Володин.

В центре смогут одновременно находиться до 200 посетителей. К их услугам, – терапия минеральными водами в бальнеологическом отделении, двухместные номера, спортзал и бассейн с тремя плавательными дорожками по 25 метров в длину. Кроме того, в настоящее время на территории центра возводят Ледовую арену и Культурный центр. В ближайшее время начнется строительство трех жилых корпусов, в каждом из которых будет по семь блок-секций.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Люди перестали «сотрясать» Землю на фоне пандемии коронавируса

30.04 / Мнение: Правила поведения в треугольниках

21.07 / Младенец-мутант или реально что-то внеземное: Кем же был «Пришелец Алёшенька»?

19.07 / Мнение: Изба-читальня. Солдат

02.07 / Мнение: Макарушка женился вновь

03.08 / Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала “Универ”

08.08 / В Мемориальном музее космонавтики состоялась торжественная презентация силуминовой скамейки

17.07 / Ученые описали изменения слизистой оболочки рта при COVID-19

17.08 / Китайские ученые назвали самые полезные орехи

13.07 / Вышли из тени: Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина замечены в Лос-Анджелесе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска