Дженерики: игра в рулетку?

28.08.2020, 19:40, Разное



2

минуты

Через 20 лет после изобретения нового лекарства, любая фармкомпания – кроме первооткрывателя – вправе выпускать препараты на основе оригинальной молекулы. Такие копии называются дженериками.

Можно ли считать дженерик абсолютно равноценным оригиналу? Неоднозначный вопрос. Кроме действующей субстанции, в лекарстве есть еще и вспомогательные вещества. Подобрать их так, чтобы они не искажали работу основной молекулы, – сложная задача. Но такие препараты существуют.

Копии, как правило, дешевле оригинала. Компания-первооткрыватель закладывает в стоимость разработку и клинические испытания, а это лет 15 с момента открытия действующего вещества до выхода на рынок. Дорого. Дженерикам, чтобы попасть на соседнюю полку в аптеке, достаточно доказать, что их скорость всасывания, концентрация и длительность действия не хуже оригинала. Это гораздо дешевле.

Также на стоимость может влиять цена сырья для изготовления лекарства. Но если ценник аналога радикально отличается от оригинала, стоит задуматься, за счет чего это сделано.

Обезопасить себя от некачественных лекарств можно несколькими способами. Самое простое и, вероятно, правильное, – выбрать врача, которому доверяете. Специалист обычно в курсе, какие препараты оригинальные, а какие из дженериков работают не хуже.

Другой подход – разобраться самому. Во-первых, можно проверить, есть ли у компании-производителя сертификат GMP. Этот документ подтверждает, что производство соответствует международным стандартам. Во-вторых, можно поискать в госреестре лекарственных средств варианты медпрепарата по действующему веществу, а затем воспользоваться “Белой книгой”. Это сайт-справочник, в котором собрана информация о фармакокинетике лекарств, предоставленная производителями оригинальных медикаментов и их аналогов.

Стоит понимать, что дженерик – это не подделка, а более дешевый аналог эффективного лекарственного препарата. Деньги не всегда решают, и дженерики действительно могут качественно выполнять свою работу. Хорошо, когда есть выбор.