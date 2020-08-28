СМИ: США сократят численность войск в Ираке примерно на треть

28.08.2020, 19:08, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время сократить почти на треть численность американских войск в Ираке.

Как информирует газета Wall street journal со ссылкой на правительственные источники, в ближайшие два-три месяца, контингент ВС США в Ираке будет урезан до 3,5 тыс. военнослужащих. На данный момент в Ираке находится около 5 тыс. 200 американских военных.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена отказаться от выделения военной помощи Ираку в размере 250 млн долларов в случае вынужденного вывода американских войск из этой страны.

Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

В ответ США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефти. Госдеп также предсказал активизацию террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Кроме того, США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400.