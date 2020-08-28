 

СМИ: США сократят численность войск в Ираке примерно на треть

28.08.2020, 19:08, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время сократить почти на треть численность американских войск в Ираке.

Как информирует газета Wall street journal со ссылкой на правительственные источники, в ближайшие два-три месяца, контингент ВС США в Ираке будет урезан до 3,5 тыс. военнослужащих. На данный момент в Ираке находится около 5 тыс. 200 американских военных.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена отказаться от выделения военной помощи Ираку в размере 250 млн долларов в случае вынужденного вывода американских войск из этой страны.

Напомним, после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке иракский парламент проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны.

В ответ США пригрозили лишить Ирак доходов от продажи нефти. Госдеп также предсказал активизацию террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России). Кроме того, США пригрозили Ираку санкциями в случае покупки С-400.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Задержанного майора медслужбы, который совершил наезд на курсанток в Киеве, арестовали. В суде он просил прощения

19.08 / Дело Шеремета. Антоненко вручили обвинительный акт

11.07 / Трамп назвал важнейший аспект в отношениях с Россией

30.06 / Ученые выяснили, как извергаются подводные вулканы

26.06 / Адвокат: у актера Ефремова – сердечный приступ

11.08 / Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актера 6,5 млн рублей

08.07 / Эксперты назвали обедненный уран ценным и полезным для РФ ресурсом

25.07 / Глава минздрава Хакасии подал в отставку

05.07 / Шмыгаль: Началась эффективная борьба со схемами

08.07 / Стали известны условия содержания Сафронова в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска