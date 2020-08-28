Сенатор рассказал о набросившихся на него демонстрантах после выступления Трампа

28.08.2020, 19:08, Новости дня

Член Сената Конгресса США Рэнд Пол сообщил, что он и его супруга чуть не пострадали от участников акций протеста, которые прошли у Белого дома после выступления президента Дональда Трампа при завершении съезда Республиканской партии.

«Я правда верю всеми фибрами своего существа, что, если бы они (демонстранты – прим. ВЗГЛЯД) до нас дотянулись, то они бы нас повалили на землю. Нас, может, и не убили бы, нас могли ранить, пиная в голову или живот, пока мы не потеряли бы сознание», – сообщил законодатель в эфире телекомпании Fox News, передает ТАСС.

Пол (республиканец, от штата Кентукки) выразил мнение, что худшего удалось избежать лишь благодаря вмешательству сотрудников полиции, которые довели сенатора и его жену до гостиницы. Законодатель вместе с супругой направлялся туда из Белого дома по завершении выступления Трампа. Торжества в Белом доме, в ходе которых нынешний американский лидер дал официальное согласие баллотироваться на пост президента от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах, завершились в четверг около полуночи по местному времени (7 утра пятницы мск).

Сенатор также раскритиковал набросившихся на него демонстрантов, которые, в частности, протестовали против случаев вторжения полицейских в частные жилища без предупреждения. Пол указал, что ранее внес на рассмотрение Конгресса законопроект, запрещающий блюстителям порядка действовать таким образом.

«Эти идиоты не видят иронии в том, что пытаются убить человека, который в действительности стремится положить конец рейдам [полиции] без стука [в двери подозреваемых]», – сказал про участников акции протеста Пол.

По его оценке, демонстранты, выкрикивавшие в лицо сенатору, что он «дегенерат», просто «тронулись рассудком».

Согласно сведениям местной печати, после выступления Трампа в центре Вашингтона произошли стычки между полицейскими и участниками акций протеста.

Напомним, Республиканская партия США официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа на второй срок. Кандидатом в президенты США от Демократической партии стал Джо Байден.