США призвали власти Беларуси уважать права человека

28.08.2020, 19:05, Новости дня

Соединенные Штаты обратились с призывом к властям Беларуси соблюдать свои обязательства в отношении выборов в рамках ОБСЕ и уважать права человека. Об этом говорится в обращении заместителя госсекретаря Стивена Бигана к Специальному постоянному совету Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене.

Выступая на заседании ОБСЕ, Биган рассказал о своей встрече с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

«Я был вдохновлен ее смелостью и решимостью защищать белорусский народ в его мирных требованиях выбрать свое правительство и свое собственное будущее… Она попросила мое правительство уважать суверенитет Беларуси. Я заверил ее, что мы сделаем это, и что мы ожидаем, что все остальные правительства, присутствующие сегодня здесь, поступят также», – заявил Биган.

Заместитель госсекретаря заявил, что всему миру ясно, что выборы, прошедшие 9 августа в Беларуси, были сфальсифицированы.

«Соединенные Штаты решительно осуждают жестокость, совершенную белорусскими властями после выборов в отношении мирных демонстрантов и журналистов, включая массовое задержание почти 7000 белорусских граждан, а также продолжающиеся усилия по блокированию интернета и использованию сил безопасности для запугивания тех, кто участвует в мирных демонстрациях, акциях протеста», – сказал Биган.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты твердо поддерживают право белорусского народа требовать от своего правительства соблюдения принципов, за которые выступает ОБСЕ: свободных и справедливых выборов и защиты прав человека. При этом Соединенные Штаты не стремятся контролировать или решать судьбу белорусского народа – это нужно решать самим белорусам, подчеркнул Биган.

Стивен Биган также подчеркнул необходимость освобождения всех несправедливо задержанных в Беларуси людей, среди которых – гражданин США Виталий Шкляров, который по-прежнему остается в тюрьме, отказываясь признать преступления, которых он не совершал.

Ситуацию в Беларуси также прокомментировали канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Говоря в пятницу о заявлении Путина по поводу российских силовиков, готовых прийти на помощь режиму Лукашенко, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется, что «такие силы не будут развернуты».

До сих пор Запад действовал осторожно, уравновешивая свои симпатии к зарождающемуся белорусскому демократическому движению с озабоченностью по поводу провокации вмешательства со стороны России. Министры иностранных дел Евросоюза в четверг обсудили санкции против 20 представителей правительства Беларуси, чтобы заставить Лукашенко провести новые выборы.

Меркель сообщила журналистам, что она пыталась поговорить с Лукашенко по телефону, но он отказался. Она сказала, что за свободу выражения мнений и право на протест «надо бороться. Людям нужно разрешить делать это самим, без вмешательства извне – откуда угодно».

На этой неделе Лукашенко обвинил Запад в сосредоточении войск на границах Беларуси. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг это обвинение.

«Мы уважаем суверенитет, и НАТО не занимается наращиванием военной мощи вблизи Беларуси, – сказал он в интервью Reuters, – Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность независимой страны – Беларуси».