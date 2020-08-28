Дмитрий Кулеба: Украина заморозила все контакты с Беларусью

28.08.2020, 19:05, Новости дня

КИЕВ – Украина никоим образом не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси – никогда этого не делала и не будет делать. Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он также отметил, что позиция Украины относительно Беларуси синхронизирована с партнерами из Европейского Союза и Соединенных Штатов, отмечается на сайте МИДа Украины в Фейсбуке.

В эфире ток-шоу «Право на власть» телеканала «1+1» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заморозила все контакты с Беларусью.

«Официально заявляю, что все наши контакты с белорусской стороной заморожены и прекращены. Только если мы убедимся, что эти контакты не принесут Украине ни репутационных, ни моральных потерь, они будут восстановлены», – отметил Дмитрий Кулеба 27 августа, сообщает Украинская служба «Радио Свобода».

Сейчас, по его словам, важно, чтобы влияние России на события в Беларуси не росло и не превращалось в силовой сценарий.

Также министр отметил, что Украина присоединилась к заявлению Евросоюза о ситуации в Беларуси.

«Мы присоединились к заявлению Европейского Союза как только оно стало формально открытым к присоединению. И наша позиция по этому поводу очень четкая. Кроме того, вы слышали четкие заявления президента Украины, его публичные комментарии по этому поводу. Кроме того, мы сделали то, что пока не сделала ни одна страна: мы вызвали своего посла на консультацию, учитывая, в частности, те события, которые разворачиваются в Беларуси», – сказал Кулеба.

Право белорусов на свободные выборы

Во время выступления 28 августа на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене заместитель госсекретаря США Стивен Биган отметил, что всему миру ясно, что выборы 9 августа в Беларуси были сфальсифицированы.

Он сказал присутствующим, что встречался с кандидатом от белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вильнюсе, и отметил, что «народу Беларуси необходимо предоставить право на самоопределение для выбора своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением».

Как сообщает сайт миссии США при ОБСЕ, Стивен Биган подчеркнул, что на этой неделе он провел в Москве с российскими коллегами глубокие и предметные обсуждения событий в Беларуси.

«Мне ясно – и я надеюсь, это ясно всем, что это не соревнование между Востоком и Западом и, конечно, не соревнование между Россией и Соединенными Штатами; это битва между правителем и его народом. Соединенные Штаты не стремятся контролировать или решать судьбу белорусского народа. Это им и только им решать», – отметил Стивен Биган.

Напомним, что в ходе европейского турне, заместитель государственного секретаря США Стивен Биган посетил Литву, Россию и Украину. В Украине 26 и 27 августа он провел ряд встреч с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, другими официальными лицами.

В поиске «золотой середины»

Политолог Ярослав Макитра отмечает, что Украина на протяжении многих лет поддерживала тесные связи с Беларусью, понимая, что в стране нет демократии, свободы слова.

«И сегодня Украина оказалась в непростой ситуации, потому что поддерживать действующую власть, стоит это делать или нет, учитывая, что столько белорусов протестует, хотя там природа конфликтов отличная от наших. В такой ситуации было бы недальновидно поддерживать действующую власть и поздравлять Лукашенко, но стоит ли ставить на оппозицию? Это тоже неоднозначный вопрос», – говорит Ярослав Макитра корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Позиция Украины, по его словам, сегодня без резких заявлений, с планомерным призывом к мирному урегулированию ситуации и прекращению применения силы к митингующим.

«Такая позиция не одинока – ее поддерживают в Европейском Союзе и Соединенных Штатах, это не просто совпадение во внешней политике. Украина учитывает и тот факт, что, несмотря на хорошие отношения с Беларусью, официальный Минск во всех случаях по «крымскому вопросу» поддерживает позицию России», – отмечает Ярослав Макитра.

Политолог отмечает, что официальный Киев по «белорусскому вопросу» находится в состоянии поиска «золотой середины», однако готов призывать власть Лукашенко к мирным переговорам и перевыборам.

О позиции «про» и «анти»

Политолог-международник Андрей Бузаров считает, что Украина должна придерживаться самостоятельной взвешенной политики, оценивая ситуацию в Беларуси.

«Мы можем потерять еще одну страну-партнера. У нас были сложности из-за Саакашвили с Грузией, у нас были сложности с Арменией из-за позиции по конфликту с Азербайджаном, у нас с венграми непростые отношения и мы уже на пороге приостановления нормальных контактов с Беларусью. Сегодня мы занимаем даже не «про»-оппозиционную позицию, а «анти»-лукашенковскую», – говорит Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с тем он считает, что позиция официального Киева по «белорусскому вопросу» не однозначна. Например, в офисе президента придерживаются взвешенных оценок.

«Лично позиция президента Украины довольно взвешена. Он старается лишний раз не комментировать в адрес Лукашенко, а ряд политиков и чиновников, кажется, выступают с инициативами по ускорению приостановления отношений с Беларусью», – утверждает Андрей Бузаров.

Политолог отмечает, что Украина не является частью Европейского Союза и поэтому не обязана поддерживать все инициативы ЕС и может занимать свою позицию по внешнеполитическим вопросам.

«Интеграция Украины в рамках «Люблинского треугольника» вынуждает занимать Украину более жесткую позицию в отношении Беларуси. Официальный Брюссель от нас этого не требует», – заключает Андрей Бузаров.