Мнение: Анонс 20-го теста. Боаз и Яхин

28.08.2020, 19:04, Разное

Я закончила снимать новый сезон ФС "Разморозка".

Хочу предложить написать по этому сезону тест.

Тест в этот раз будет сложным.

Случайно набрать много баллов будет нельзя.

Последний раз я сделала очень легкий тест, было несколько 100 баллов, до этого на тестах ни разу не было 100 баллов.

Больше такого легкого теста не будет.

Я обратила внимание, что чем легче тест, тем больше новичков берут первые места.

Старые комментаторы всегда мудрят, ищут хитрые ответы на простые вопросы, видят второй и третий смысл.

Поэтому большинство из них занимают не первую двадцатку, а ниже.

В этот раз попробуем по-настоящему сложные задачи.

И посмотрим, кто окажется среди участников наверху.

Места я буду продавать завтра вечером. С утра напишу точней.

В новом сезоне события развиваются, в основном, вокруг Печорина.

Точнее он развивает их сам. У него будут сильные соперники, разные, и в каждой ситуации выиграет тот, кто окажется внимательней, тоньше и смелей. Это вам и нужно будет проследить.

Выбрать правильный вариант ответа на задачу из нескольких предложенных.

В этом сезоне будет еще один печорин. Третий.

И одна мелкая хищница.

Кроме того, в центре некоторых событий будет еще и Белоснежка. Несколько интриг будут развиваться вокруг нее.

Она немного заскучала в благополучном браке, с детьми, да еще и на карантине, поэтому даст волю фантазии. Вам нужно будет увидеть все ее хитрые ходы.

Сам тест будет примерно через две недели. У вас есть время пересмотреть другие сезоны, ссылки есть в моем профиле в блоге.

Те, кто на тест не попадут, не огорчайтесь, в блоге будет разбор.

Последнее время мы пытаемся разбирать письма авторов, приближающихся к нерыбам. У меня еще несколько таких писем и мы продолжим их разбирать.

Что самое главное для того, чтобы действовать в границах?

Есть два основных принципа, которые нужно всегда держать в голове.

Без этих принципов понимание не сдвинется с мертвой точки.

Для лучшего запоминания я проиллюстрирую их картинками.

Вот две гравюры с масонской символикой. Вторая – ковер, который был на экспозиции в Эрмитаже, а может быть и сейчас еще есть.

Не углубляйтесь пока в символы, обратите внимание только на шахматное поле и две колонны.

Только эти символы нас пока интересуют.

Вот это изображения двух принципов поведения в границах.

Колонны – это Боаз и Яхин, бронзовые колонны, которые украшали преддверие Храма Соломона.

Названия колонн переводятся с иврита как "Сильный" и "Утверждающий".

Это два мирообразующих столпа: принцип энергии и принцип формы.

За Боазом – Харибда, пучина хаоса, за Яхином – Сцилла, скалистая твердь, между которыми надо пройти, как корабль Одиссея, чтобы оказаться в русле потока.

Харибда и Сцилла – аддикция и фрустрация, помните? Поток – как раз между двумя этими состояниями живой материи.

Если вы заходите за левую колонну, это ваш слив.

Если вы заходите правую колонну, это ваш косяк.

Знакомые понятия, правда? Слив и косяк.

Именно так и нужно это представлять – как две колонны, между которыми нужно пройти, не задев ни одну, как в детской игре в лабиринт.

Чтобы было проще определить, где ход в границах, определите сначала, где будет ваш слив (предательство себя) и где будет ваш косяк (ущерб второму). Между тем и тем будут границы.

И второй важный символ.

Клетки. Разлинованное в клетки поле.

Игру в шахматы представляет себе каждый, даже тот, кто не умеет играть.

Если вы начинаете представлять себе отношения как игру, где ходы по очереди, где нельзя делать ход за ходом, не обращая внимания на второго, вы продвинетесь в понимании далеко.

Некоторые кинулись изучать шахматные игры или игру Го, чтобы научиться стратегии в отношениях.

Это вам не поможет. Хотя это полезные игры. Но знать шахматные комбинации и видеть границы в реальных отношениях – разные вещи.

Пока достаточно научиться смотреть на общение как на чередование ходов, видеть, где был ваш ход и где был чужой

Сначала хотя бы постфактум.

Многие совершенно не обращают на это внимание, они привыкли просто открывать решето и выплескивать на другого все свои пожелания.

Или закрывать решето как сокровищницу и дистанцироваться, чтобы вытянуть вложения из другого.

Как только вы начнете смотреть на общение и на отношения как на игру, в которой каждый ваш озвученный запрос или отказ – это ход, где отыграть ход назад нельзя, только идти дальше, где сделав ход, надо подождать хода второго, вы продвинитесь в своей эволюции.

Проактивность начинается с осознанности.

Принцип "между двух колонн" и принцип "одной клетки" – важнейшие принципы и нужно время, чтобы научиться с ними жить и мыслить в этой парадигме.

В границах – это между двух колонн (между сливом и косяком) и ровно на одну клетку.

Клетка – это шаг.

А дальше – внимание к тому, какой ход сделает партнер. Без проекций и щипцов.

Если на лице вашем написано, какого хода от другого вы ждете, вы горе луковое, а не игрок.

Вы должны видеть ход второго как ход в игре за влияние в поле.

Если он не вписался в колонны, он проигрывает часть территории.

Если он не вписался в клетку, сделал больше ходов, он проигрывает часть территории.

Если вы вписываетесь туда и сюда, вы выигрываете часть территории.

Насколько это понятно?

И про тест. Готовы вы к сложным задачам? Вместо детской игры в рыбалку как на прошлом тесте.

А к новым письмам нерыб готовы?