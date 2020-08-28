Фургала допросят по делу об отравлении Навального

28.08.2020, 19:00, Разное

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации заказных убийств, допросят по делу о возможном отравлении оппозиционного деятеля Алексея Навального.

«Всех деталей пока раскрыть не могу, но к нам поступил сигнал, что Фургал может быть причастен к ситуации с Навальным. Несмотря на то, что в данный момент он находится под стражей, ряд его приспешников до сих пор на свободе. Они вполне могли совершить это преступление по приказу своего босса. Мотивы тут могли быть самые разные: от дестабилизации ситуации в стране до сведения личных счётов — есть информация, что Навальный проводил расследование о преступлениях группировки Фургала. Вообще, вряд ли кто-то на Дальнем Востоке, кроме экс-губернатора, мог решиться на подобное», — заявил источник нашего издания в Следственном комитете.

Допрос Фургала состоится в ближайшее время.