 

Фургала допросят по делу об отравлении Навального

28.08.2020, 19:00, Разное

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации заказных убийств, допросят по делу о возможном отравлении оппозиционного деятеля Алексея Навального.

«Всех деталей пока раскрыть не могу, но к нам поступил сигнал, что Фургал может быть причастен к ситуации с Навальным. Несмотря на то, что в данный момент он находится под стражей, ряд его приспешников до сих пор на свободе. Они вполне могли совершить это преступление по приказу своего босса. Мотивы тут могли быть самые разные: от дестабилизации ситуации в стране до сведения личных счётов — есть информация, что Навальный проводил расследование о преступлениях группировки Фургала. Вообще, вряд ли кто-то на Дальнем Востоке, кроме экс-губернатора, мог решиться на подобное», — заявил источник нашего издания в Следственном комитете.

Допрос Фургала состоится в ближайшее время.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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