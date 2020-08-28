А теперь и инцестик – Личное мнение

28.08.2020, 18:55, Разное

Я не ханжа, но совершенно не понимаю, каких частей тела ещё не показали зрителю в Содержанках.

Писю видели. Сисю видели. Трупы видели. Казалось бы, сценарий себя исчерпал, но — нет.

Что примечательно, режиссёр — извините, он сам себя называет так почему-то! — Богомолов показывал, в основном, прелести своей бывшей жены.

Возможно, он куколд, но не это самое мерзкое. Тут объявили, что режиссёром третьего сезона станет отец Дарьи Мороз.

Дашу снова разденут. Снова трахнут. Она покрутит тем, что все уже видели. Снимать всё это будет её отец.

Ну, а чего? Бывший муж посмотрел. Теперь пусть папа кричит с режиссёрского кресла «Не верю»! Больше страсти, Даша, шире отверстие!

И после этого мы удивляемся, куда делась мораль общества. Куколды, распутники, растлители, педофилы, инцестники — короче, извращенцы на любой вкус.

И вместе с тем, мы приняли поправочки в Конституцию, что можно всё, но семья — это союз мужчины и женщины.

Ну, такой союз видимо, где муж снимает жену в порнографии, а потом, когда он устанет, порнушку с дочерью продолжает режиссировать папа. Ну, он тоже тот ещё режиссёр!

Или не, нормуль, когда папочка будет снимать доченьку, когда её берут сзади, как по-вашему?