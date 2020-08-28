Ким Кардашьян представила новую коллекцию “голого” белья

28.08.2020, 18:55, Разное

В каком бы сложном состоянии ни находилась ее личная жизнь с Канье Уэстом, Ким Кардашьян не дает эмоциям полностью взять над ней верх. Она продолжает работать и делает это успешно – например, с завидной периодичностью выпускает коллекции белья своего бренда Skims. На этот раз линейка получила “скромное” название SKIMS SKIMS SKIMS, вошли в нее модели на любой вкус – от “голого” нюдового белья, которое идеально сочетается с кожей и становится почти невидимым, до минималистичных кроп-топов, футболок и шортиков с корректирующим эффектом.

Невероятно мягкая и удобная хлопковая классика с веселыми и женственными деталями и логотипом SKIMS,

– написала Кардашьян о коллекции, куда вошло белье самых разных размеров – от XXS до XXXXL.

Напомним, в 2019 году Кардашьян запустила бренд корректирующего нижнего белья всех оттенков кожи Kimono. Через пару дней на нее обрушились с критикой японцы, которые оскорбились подобным использованием названия их национального достояния. В знак протеста в соцсетях стал набирать популярность хэштег #KimOhNo. И спустя неделю Ким сдалась под натиском обвинений, объявив о перезапуске бренда и тем самым мирно уладив конфликт. Она представила бренд Skims, в коллекциях которого есть модели размеров от XXS до 5XL. В феврале этого года бренд Skims вышел на новый уровень – появился в Nordstrom, причем, на открытии в универмаге в Нью-Йорке появилась сама Ким.