Военный эксперт высмеял панику военных США из-за всплывшей на Аляске российской АПЛ

28.08.2020, 18:53, Разное

Сегодня в районе неподалеку от Аляски всплыла российская атомная подлодка, что вызвало панику у американских ВВС. Отечественный военный эксперт высмеял такую реакцию руководства армии США на АПЛ, объяснив, что никаких нарушений с ее стороны не было.

Специалист по ВМФ Российской Федерации Дмитрий Жаворонков прокомментировал реакцию Соединенных Штатов появлением российской атомной субмарины у побережья Аляски. Он назвал безосновательной поднятую вокруг этого события шумиху. Так, ни один из международных договоров российская сторона не нарушила, а значит, и причин для беспокойства нет.

Также эксперт подчеркнул, что при отсутствии в сообщении американских военных данных о техническом оснащении и типе подлодки, в XXI веке установить указанную информацию при желании можно даже в условиях отсутствия света. Для этого армия США содержит разведывательные дроны и спутники. Следовательно, военные структуры Соединенных Штатов обладают всеми необходимыми данными и должны понимать, что причин для панических заявлений нет.

Всю историю с российской АПЛ возле Аляски Жаворонков назвал «не стоящей выеденного яйца». Соблюдение всех договоренностей, как пишет «Политэксперт», делает всплытие такого типа субмарины обычным явлением и не должно вызывать тревоги у других стран.