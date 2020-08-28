Фанаты раскритиковали Ксению Алферову за фотографию ее голых ног

28.08.2020, 18:53, Разное

Ксения Алферова опубликовала очередную фотографию на своей странице в соцсети Instagram. Однако фанаты актрисы раскритиковали ее за изображение голых ног, сочтя снимок странным.

Звезда театра и кино часто делится какими-нибудь эффектными кадрами с мест отдыха или съемочной площадки. В этот раз селебрити обнародовала свои размышления о работе и отдыхе. По ее мнению, каждый должен хоть иногда находить время для размышлений, достаточно просто покинуть границы офиса или домашних стен. Философскую публикацию артистка сопроводила фото, изображающие ее голые ноги на фоне заката.

Однако именно эта иллюстрация невинных умозаключений вызвала негодование у некоторых подписчиков профиля Алферовой. Как оказалось, некоторым фанам такой снимок показался вульгарным. Более того, нашлись и те, кто решил, что у звезды российского кино проблема с самооценкой. Свои упреки фолловеры изложили в комментариях, засыпав своего кумира вопросами.

Однако Ксения Алферова предпочла воздержаться как от ответов на претензии, так и оценок подобных комментариев. Как ни в чем ни бывало, она продолжила рассуждать о лучших способах забыть проблемы и отвлечься от быстрого ритма жизни. Кроме того, артистка многозначительно призвала приверженцев ее таланта сделать паузу и просто подышать воздухом. Как пишет «Глобалмск», Ксения Алферова является дочерью актерской четы Ирины Алферовой и Александра Абдулова, который усыновил дочку супруги от первого брака.