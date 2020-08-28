 

В США озвучили сумму ущерба от урагана «Лаура»

28.08.2020, 18:48, Новости дня

Ущерб от урагана «Лаура», обрушившегося в четверг на американские штаты Луизиана и Техас, может составить от 8 до 12 млрд долларов.

Ущерб мог быть значительно большим, если бы ураган затронул крупные города, такие как Хьюстон или Новый Орлеан, отмечает эксперт риэлторской компании CoreLogic Inc Куртис Макдональд, на которого в своем экономическом исследовании ссылается информационное агентство Bloomberg, передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала о трех жертвах урагана «Лаура» в США, а также о колебании цен на нефть, вызванном этим происшествием.

Напомним, во вторник глава американского государства Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с тропическими штормами «Марко» и «Лаура». Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике с июня до конца ноября.



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