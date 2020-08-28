Глава центра Гамалеи рассказал о самочувствии через несколько месяцев после вакцинации

28.08.2020, 18:48, Новости дня

Руководитель центра Гамалеи академик Российской академии наук Александр Гинцбург сообщил, что хорошо себя чувствует после вакцинации от коронавируса, он продолжал работать и не был в отпуске после введения препарата.

Гинцбург в шоу «Дайте сказать» сообщил, что не сомневается в безопасности вакцины, передает Life.ru.

«Я ввел себе вакцину, как и остальные семь разработчиков этого препарата. Это было, если мне не изменяет память, 30 марта. Я вколол себе препарат и прекрасно себя чувствовал как в тот день, когда вколол, так и во все последующие дни», – поделился он.

По словам Гинцбурга, в течение всего этого времени он продолжал работать и постоянно взаимодействовать с людьми.

«Я даже до сих пор не был в отпуске, уже второй год пошел», – добавил ученый.

Также Гинцбург пояснил, в чем неправы критики российской вакцины, в качестве аргумента выдвигающие недостаток клинических испытаний.

По его словам, российским ученым часто ставят в пример зарубежных коллег, которые тратят долгие месяцы и годы на исследование вакцин и изучение побочных эффектов. По словам главы центра Гамалеи, российскую разработку в данном случае никак нельзя назвать неизученной: в ее основе хорошо обкатанная во всем мире система, в которой ученые полностью уверены и которая не один раз уже использовалась для создания различных лекарственных препаратов.

«Те носители, которые мы использовали (раствор рекомбинантного аденовируса человека Ad5 и Ad26), они и в Америке, и у нас, и в Китае, и в Европе уже десятилетиями прошли обкатку в различных других вариантах. Те носители-пустышки, которые используются для создания вакцины в США и Западной Европе, они основаны на аденовирусе обезьян третьего серотипа. Он никогда не проходил обкатку ни по каким параметрам, поэтому там вся система, связанная с проверкой на токсичность, на тератогенность, и прочее, и прочее, должна быть выстроена практически с нуля», – сказал Гинцбург.

Академик отметил, что в Западной Европе и США такие препараты разрабатываются частными компаниями. А Гинцбург возглавляет не частную компанию, а государственную структуру, в которой возможность получения и объединения на своей базе различных исследований гораздо больше.

«Хотя денег и меньше, но организационных возможностей больше. Здесь вертикаль власти сработала очень эффективно и правильно», – указал он.

Также Гинцбург прокомментировал публикации в СМИ о том, что у добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Академик заверил, что препарат безопасен.

«Там перечислены все возможные побочные явления. У нас на этой платформе созданы вакцины против вируса MERS и против вируса Эбола, их получили на сегодняшний день больше 3,5 тыс. человек. В результате испытаний этого препарата и других вакцин, созданных на этой платформе, никаких тяжелых побочных эффектов ни разу зарегистрировано не было», – рассказал ученый.

Гинцбург отметил, что единственный побочный эффект, который мог наблюдаться у испытателей вакцины, – это повышение температуры максимально до 38 градусов. Однако это свойственно любому вакцинному препарату, который присутствует в календаре прививок десятки лет.

«Иногда на месте введения бывают покраснения, у некоторых бывает головная боль в течение суток, но все эти эффекты снимаются таблеткой парацетамола, которая не влияет на эффективность вакцинации», – добавил он.

Также глава центра Гамалеи объяснил, за счет чего российская вакцина от коронавируса обладает долгосрочным эффектом. По его словам, это обусловлено тем, что она двухкомпонентная и вводится человеку два раза.

«Первый раз, когда она вводится, вырабатывается высокое количество антител, но основное свойство вакцины – даже не столько выработать большое количество антител, сколько создать иммунологическую память на тот возбудитель, против которого мы проводим вакцинацию. Память создается тем, что после первой вакцинации мы делаем вторую, тот же самый геном коронавируса, который заключен в другую пустышку, в другое такси. Первый приехал на белом такси, а второй – на желтом такси», – отметил академик.

Со слов ученого, это делается для того, чтобы лишний раз не стимулировать нашу иммунную систему, которая белок, которым покрашено это условное «такси», тоже узнает как чужеродный.

«Таким образом, мы словно во благо обманываем нашу иммунную систему, чтобы создать долгосрочную защиту», – заключил он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.