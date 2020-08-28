 

КС признал неконституционным указ о назначении Сытника директором НАБУ – СМИ

28.08.2020, 18:45, Новости дня

Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник в суде.

“Указ о назначении Сытника признан неконституционным”, – сказал собеседник.

В НАБУ эту информацию пока не комментируют, так как решение КС еще не обнародовано.

На момент публикации новости на сайте Конституционного Суда о результатах рассмотрения представления о конституционности указа о назначении Сытника не сообщалось. Это ходатайство рассматривалось в закрытой части пленарного заседания Большой палаты КС 27 августа. Пресс-служба суда сообщала, что представление продолжат рассматривать на одном из следующих заседаний.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорится, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий. В частности, в перечне полномочий, перечисленных в ст. 106 Конституции Украины, назначение директора НАБУ не значится (хотя в законе о НАБУ говорится, что директора бюро назначает глава государства).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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