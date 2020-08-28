Эксперт о новом видео в день аварии с Ефремовым: За рулем был кто-то другой

28.08.2020, 18:43, Разное

На следующей неделе судебные заседания по делу Михаила Ефремова продолжатся. Актер явится на слушание в компании своего адвоката Эльмана Пашаева, от услуг которого он ранее отказался. Михаил Олегович не нашел другого защитника, поскольку все юристы советовали ему признать вину в смертельной аварии.

Пашаев – единственный адвокат, который готов отстаивать интересы опального артиста. Перед каждым заседанием юрист обещает представить неопровержимые доказательства невиновности Ефремова, однако этого он так и не сделал.

Помимо Никиты Джигурды, который пытается помочь Пашаеву защитить актера, в очевидности истории сомневается эксперт по видеокадрам Юрий Макеев. В беседе с журналистами он уже не раз отмечал, что на Садовом кольце, где произошла авария, находится 30 камер, которые зафиксировали момент столкновения и последующие действия. Однако ни один видеофайл с этих устройств не был приобщен к делу, негодует эксперт.

Макеев изучил все доступные ему кадры с места ДТП. Он пришел к выводу, что Ефремов не был за рулем в тот вечер. Ему на глаза попалось видео, которое зафиксировало момент выезда автомобиля актера на Садовое кольцо. На этих кадрах якобы невооруженным глазом видно, как на месте водителя сидит какой-то человек в белой футболке. Михаил Олегович, как известно, был в пиджаке в тот вечер.

Также Макеев не понимает, почему Пашаеву не разрешают провести экспертизу подушки безопасности, которая располагалась напротив пассажирского сидения. Это исследование, по его мнению, поставило бы точку в этом деле.