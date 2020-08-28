 

“Не дрогнет рука”: Лукашенко назвал условие для применения российских силовиков в Белоруссии

28.08.2020, 18:43, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совместная группировка российских и белорусских силовиков будет задействована в случае угрозы вторжения иностранных государств. К слову, слова об этой угрозе все чаще встречаются в последних выступлениях и речах белорусского лидера.

Лукашенко заверил, что применит силу только “если там дернутся за пределами”. Глава государства добавил, что основой группировки станут белорусские солдаты, которые будут идти в первых рядах. Российские силовики будут следовать за ними и оказывать поддержку, передает телеканал “Царьград”.

“У нас не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства”, – заявил Алекандр Лукашенко.

Стоит отметить, что недавно Батька привел в полную боеготовность несколько подразделений вооруженных сил страны. На встрече с военными он заявил, что у границ Белоруссии якобы собираются войска НАТО, включая самолеты и боевую технику. Он также уверен, что протестами в стране руководят извне.

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин объявил о создании резерва из российских силовиков для помощи Белоруссии. Путин подчеркнул, что они будут отправлены в соседнее государство, в том числе, – если протестующие перейдут к агрессивным действиям.



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