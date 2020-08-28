Мнение: Дорогие советские авиабилеты, польза от строительства ВСМ и как Амазон зарабатывает деньги

28.08.2020, 18:40, Разное

1. Некоторые товарищи до сих пор считают, будто в Советском Союзе всё было дёшево. Квартиры, мол, были вообще бесплатными, а транспорт стоил копейки – при желании можно было хоть всю страну объехать. Реальность была не такой радужной, как в наших светлых юношеских воспоминаниях. Возьмём, например, цены на авиабилеты. Блогер genby сравнивает их доступность в СССР и в нынешней России:

https://genby.livejournal.com/853281.html

В прошлом посте мне предложили сравнить тарифы на общественный транспорт. Я выбрал сравнение полета от Москвы до Иркутска.

В советское время, в 1982 году, рейс в один конец стоил 83 рубля. Туда и обратно – 166 рублей, никаких скидок при этом не было. При средней зарплате в СССР в 1982 году 175 рублей (в РСФСР чуть по больше, 184) слетать в Иркутск и обратно можно было только раз в месяц.

Сейчас можно купить билет в Иркутск из Москвы тысяч за 6. Туда обратно можно купить билеты авиакомпании Победа за 9998 рублей и слетать на среднюю зарплату в 50 тысяч рублей туда и обратно аж пять раз в месяц. Против одного раза советского.

В Сочи билет стоит 4748 туда и обратно, слетать за месяц можно 10 раз. В советское время за 61 рубль туда и обратно, слетать в Сочи можно только три раза. Я уж молчу про дискаунтеров там и за 1328 рублей можно попробовать слетать в Сочи, но боязно лететь за такие деньги.

Вероятно, причина снижения цен не только в общем повышении уровня жизни россиян, но и в том, что в авиаперевозках больше нет монополизма.

Кроме того, в советскую эпоху действовало больше аэропортов и маршрутов внутри страны, но теперь нерентабельные направления закрыты. Иногда это неудобно, но зато большинство теперь не платит из своего кармана за поддержку планово-убыточных маршрутов.

Также стоит учесть ещё один момент. Если сейчас авиабилеты вполне доступны, то в советское время они зачастую были дефицитом. Зачастую желающим улететь вовремя приходилось покупать нужные билеты у спекулянтов, переплачивая за них во много раз.

2. Политолог Орешкин видит спасение российской экономики в строительстве высокоскоростных железных дорог:

https://lenta.ru/articles/2020/08/16/vsm/

Инфраструктура ВСМ полезна тем, что экономит гражданам время и деньги. «Вообще, инфраструктурные стройки очень важны для государства. Россия постоянно испытывает дефицит такой инфраструктуры, потому что после правления Николая II железнодорожная инфраструктура строилась в полтора-два раза медленнее, чем при царе. В результате Россия отстала от Европы, Китая, не говоря о Японии и США», — констатировал политолог Дмитрий Орешкин.

Более того, с началом стройки появятся и новые вакансии, а те, кто потерял место из-за коронавируса, смогут снова устроиться на работу. «Экономика в кризисе, надо создавать рабочие места, инвестировать в экономику деньги. Как только появится стройка — будет спрос на кирпич, сталь, чугун, бетон, шпалы, тепловозы. Это уже рабочие места», — указывает Орешкин.

3. Состояние Джеффа Безоса, владельца онлайн-магазина «Амазон», впервые в истории преодолело планку в 200 миллиардов долларов:

https://www.rbc.ru/society/26/08/2020/5f4622649a79474ad28ff3e5

Президент Трамп по-прежнему считает, что «Амазон» зарабатывает деньги, паразитируя на почте США:

https://lenta.ru/news/2020/08/17/tramp/

Трамп заявил, что организация несет потери в 3-4 доллара за одну посылку, работая с «Амазон» и аналогичными компаниями. Он уверен, что финансовые проблемы можно было бы решить повышением тарифов за доставку для интернет-магазинов.

«Этот парень должно быть такой богатый, повысьте цены, позвольте ему заплатить», — заявил Трамп, вероятно, имея в виду гендиректора «Амазон» и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса.

Претензии к Amazon есть не только у американского президента, но и у властей Германии. Они начали расследование в отношении интернет-ретейлера, подозревая, что в период пандемии компания злоупотребляет своим доминирующим положением, оказывая влияние на сторонних продавцов.

Обвинения в адрес «Амазона» небеспочвенны. Кроме того, корпорация превратилась в жирную и соблазнительную корову, вызывающую у многих острые гастрономические желания.

Сто лет назад была принудительно разделена компания «Стандарт Ойл», принадлежащая тогдашнему богатейшему человеку мира, Джону Рокфеллеру. Возможно, такая судьба постигнет и «Амазон»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil

Впрочем, состояние Рокфеллера на конец его жизни достигало около 400 миллиардов долларов в переводе на современные деньги, так что Безос пока ещё имеет возможность прибедняться.