Мнение: Мир не без добрых людей

28.08.2020, 18:37, Разное



Тянаньмэнь, требуют наши сердца…

Лукашенко о санкциях против Белоруссии.

Наиболее забористое – Лукашенко поручил начать периориентацию торговых потоков через Литву на другие страны.

Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции.

«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место».

Беларусь уже проходила период санкций. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо.

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Плюс Лукашенко о бело-красно-белом флаге.

Также Лукашено объяснил почему верит в эффективность российской вакцины, по его словам он поверил, когда узнал, что Путин ее на своей семье испытывал.