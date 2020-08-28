Мнение: Внешняя угроза

28.08.2020, 18:30, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии и угрозы со стороны западных государств Россия и республика задействуют совместную группировку войск. Как пишет в пятницу, 28 августа, издание БелТА, глава Белоруссии договорился об этом с российским президентов Владимиром Путиным.

Заявление, мягко говоря, ни о чем. Есть структура ОДКБ, которая и обязана совместно отразить агрессию против любого из участников соглашения. Никакой специальной договоренности вась-вась для этого не требуется.

Есть, конечно, нюансы. Лукашенко – президент Белоруссии. Во всяком случае, формально. За свои вооруженные силы по статусу он может говорить и высказываться самостоятельно. Однако об использовании иностранных вооруженных сил нужно заявлять совместно, в одно лицо делать это не совсем этично. Вообще, Путин и Лукашенко несут последние дни что-то совсем вразнобой: Путин намекает на вмешательство во внутренние дела Белоруссии и ссылается на договоренности с Лукашенко – причем на эту тему Лукашенко молчит как рыба об лед, зато белорусский президент нажимает на внешнюю угрозу и тоже ссылается на молчащего на эту тему Путина. Интересно,. они там согласовывают, кто какую пургу нести будет или так и шпарят отсебятиной?

С военной угрозой извне все на самом деле просто. Во-первых, ее нужно предъявить. С фактами желательно. Фотографии спутников, к примеру. Во-вторых, если угроза реальна, то тогда нужно формировать общую группировку сил, которая будет отражать агрессию. Озвучить если не состав сил и средств, то хотя бы имя командующего. Создать штаб этой группировки. Командующий должен грозно выступить и сообщить, как именно он размажет супостата. Не начинать же ее создавать, когда агрессия уже началась – тут и в прошлую войну немцы за неделю взяли Минск и двинули дальше, а нынешние войны – они гораздо быстрее. И раз два президента решили, что угроза вражеского вторжения реальна, то и отражать ее готовиться нужно до вторжения, а не после. Но ничего подобного не происходит. На российской стороне во всяком случае. Значит – в Кремле угрозы особо не видят, а потому и не беспокоятся. Заявление Путина о создании резерва "правоохранителей" – это вообще не про внешнее вторжение. Это про карательную экспедицию против белорусского народа, но никак не против внешней агрессии.

Понятно, что оба президента решают свои собственные задачи. Лукашенко пытается переключить внимание с протестов на внешнюю угрозу, Путин угрожает неназванным партнерам, что в случае попытки перехватить управление в Белоруссии он аннексирует ее под видом помощи белорусским карателям. Отражать мнимую агрессию Путин не собирается – а потому молчит о ней. Лукашенко не намерен заострять внимание на возможном вмешательстве иностранного государства во внутренние дела Белоруссии, а потому переводит стрелки на фиктивную внешнюю угрозу.

Задачи не совпадают – потому не совпадает риторика. Естественно, что и Путин, и Лукашенко лгут, причем не особо скрывают этого. Задача Лукашенко – не упустить власть, задача Путина – не отдать Белоруссию, а наоборот – воспользоваться бедственным положением Лукашенко. Которое он сам себе и создал.