 

Huawei официально представил умные часы Watch Fit

28.08.2020, 18:25, Новости дня

За последнее время в сети появилось множество слухов о новых умных часах Huawei Watch Fit. Наконец-то и производитель организовал официальную презентацию данного гаджета, ответив на все вопросы потенциальных пользователей и экспертов.

В частности, представители Huawei подтвердили, что Watch Fit сможет работать без подзарядки батареи до 10 суток. Также объявлена цена устройства – эквивалент 110 долларов США.

Пользователям наверняка понравится увеличенный прямоугольный дисплей, отмечают эксперты. Размер его диагонали равняется 1,64 дюйма, а качество картинки – 280 на 456 пикселей. Разработчик предусмотрел возможность выбора из шести разных циферблатов. Основные функции умных часов данной модели связаны с фитнес-тренингом.



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