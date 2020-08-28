 

Абонентам МТС позволили получать кешбэк за неиспользованные гигабайты

28.08.2020, 18:25, Новости дня

Как сообщили представители российского оператора мобильной связи МТС, те абоненты компании,  которые перешли на план «Тарифище», могут теперь обменять неиспользованные гигабайты на деньги.

В среднем это позволит за счет кешбэка сэкономить на оплате услуг мобильной связи от 25 до 30%. Кроме того, компания вернет деньги за неиспользованные лимиты отправки СМС.

Возвращенные денежные средства МТС предлагает потратить на оплату услуг связи, подключение дополнительных сервисов. Также кешбэк можно направить на частичную оплату при покупке новых устройств и аксессуаров в фирменных салонах. Если ничего не делать, оператор самостоятельно зачислит остаток средств для оплаты связи на следующий период.



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