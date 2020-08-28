Певица Валерия женила младшего сына

28.08.2020, 18:23, Разное

Сегодня, 28 августа, проходит свадьба Арсения Шульгина и Лианы Волковой. Пара, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, не стала скрывать радостное событие от общественности.

Так, Арсений показал подписчикам, как готовится к ответственному событию. Жених отправился на маникюр. А Лиана продемонстрировала свой подвенечный наряд. Примечательно, что молодая женщина предпочла короткое платье-пиджак белого цвета. Волосы невеста убрала в низкий пучок.

Мать жениха, певица Валерия, для самого важного дня выбрала атласное платье жемчужного цвета. “Сегодня для нашей семьи особенный день. С волнением, трепетом и радостью ждем предстоящее событие”, – поделилась эмоциями Валерия.

Одним из первых свой подарок преподнес молодоженам поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. Лиана показала заветную коробочку. Однако что в ней находится, предпочла пока скрыть.

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Публикация от Liana ♥️ (@lianavolkovaa) 19 Июл 2020 в 5:01 PDT

Говорят, банкет пройдет на свежем воздухе. На него приглашены самые близкие и родные пары. Примечательно, что расходы на свадьбу Арсений Шульгин взял полностью на себя. Об этом рассказал его отчим, продюсер Иосиф Пригожин.

“Мы счастливы за них и, конечно же, не против. Свадьба состоится в Москве в конце августа или начале сентября. Помощь в организации торжества Арсений сразу отверг – он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей”, – рассказал продюсер.

О романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце прошлого года. До этого младший сын певицы Валерии встречался с моделью Анной Шеридан. Ходили слухи, что ради нее Арсений бросил занятия музыкой. А еще говорили, что избранница пришлась не ко двору семье Шульгина.