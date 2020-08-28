 

Лукашенко высказался о Путине: Мой хороший друг

28.08.2020, 18:23, Разное

В минувший четверг президент России сообщил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи в подавлении беспорядков в Белоруссии. Владимир Путин уточнил, что сделал это по личной просьбе Александра Лукашенко.

Заявление коллеги прокомментировал в пятницу президент Белоруссии. Он назвал Путина “хорошим другом” и добавил, что может и сам защитить свою страну. “Но мы с президентом понимаем, что может случиться, если мы прозеваем”, – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По словам лидера, Белоруссию хотят превратить в театр военных действий. Западные государства планируют использовать ее как трамплин для нападения на Россию. Лукашенко обратил внимание, что возле белорусских границ появились американские танки.

Ранее белорусский лидер обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область. “Спят и видят”, – заявил Александр Лукашенко. Он рассказал, что на запад страны были переброшены военные части для стабилизации обстановки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Авг 2020 в 4:33 PDT

В Польше назвали обвинение президента необоснованным и вызвали белорусского посла для серьезного разговора. “Мы разочарованы и с удивлением следим за высказываниями Александра Лукашенко”, – сообщил заместитель польского МИД Марчин Пшидач.



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